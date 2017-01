Stand: 26.01.2017 12:36 Uhr

Anklage gegen Coop-Erpresser

Mit vergifteten Marzipanherzen und Bombendrohungen wollte ein Mann im vergangenen September das Handelsunternehmen Coop erpressen. Jetzt hat die Kieler Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 38-jährigen Kieler erhoben. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet versuchte räuberische Erpressung. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann bis zu 15 Jahre Haft. An einer Grundschule in Kiel soll er vergangenes Jahr mit natürlichem Insektengift präparierte Marzipan-Herzen ausgelegt haben. Drei Tage später gab es dann eine Bombendrohung gegen drei weitere Schulen. Damit wollte der mutmaßliche Erpresser nach Ansicht der Ermittler seiner Forderung Nachdruck verleihen.

Kauf der Marzipanherzen zurückverfolgt

Die ausgelegten Marzipanherzen waren am Ende der Schlüssel zum Erfolg für die Polizei. Die Ermittler zeichneten den Verkaufsweg anhand des Kaufbelegs für das Marzipan nach - mithilfe von Coop. Bei der Auswertung der Bilder aus der Überwachungskamera fiel den Ermittlern der polizeibekannte Mann auf. Später konnten Beamte ihn dabei beobachten, wie er eine Dose mit vergifteten Süßigkeiten an einer Bushaltestelle unmittelbar vor der Goetheschule auslegte. Stunden später nahm ein Spezialeinsatzkommando der Polizei den Tatverdächtigen in seiner Wohnung in Kiel fest.

Drei Millionen Euro gefordert

Der Erpresser hatte von der Handelskette Coop einen Millionenbetrag gefordert - mehreren Medien zufolge verlangte er drei Millionen Euro in der digitalen Währung Bitcoins. Er habe unter dem Absender "coopwillpay" (Coop wird zahlen) seine Drohungen verschickt, berichtete das Schleswig-Holstein Magazin.

Coop - Traditionsunternehmen aus Schleswig-Holstein 1899 wurde in Kiel der Allgemeine Konsumverein Kiel (AKVK) gegründet. Die Nationalsozialisten lösten den Verein 1935 auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 1946 elf Konsumgenossenschaften in Schleswig-Holstein wiedergegründet. Das Besondere an diesem Modell: Jeder Genosse hat das gleiche Stimmrecht - unabhängig von seinem Anteil. Aktuell gibt es etwa 76.000 Mitglieder, die jährlich eine Dividende erhalten und mit ihren Rabatt-Karten vergünstigt einkaufen können. Coop beschäftigt aktuell etwa 9.800 Mitarbeiter und betreibt vor allem die 176 Sky-Märkte im Norden, aber auch zehn SB-Warenhäuser und elf Bau- und Gartencenter "Plaza". Aktuell läuft der Einstieg des Lebensmittelkonzerns REWE bei Coop.

