Stand: 12.03.2017 17:39 Uhr

Angeschnallt? Polizei verstärkt Kontrollen

Viele Menschen fahren offenbar ohne Gurt. 2016 erwischte die Landespolizei über 21.000 Fahrzeuginsassen, die nicht angeschnallt waren. Das waren fast 18 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Landespolizei will das ändern und kontrolliert deshalb vom 13. bis zum 19. März in Schleswig-Holstein verstärkt, ob Autofahrer angeschnallt sind und ob sie ihre Kinder im Auto richtig gesichert haben. "Wir wollen die Verkehrsteilnehmer daran erinnern, wie wichtig der Sicherheitsgurt ist", erklärt Torge Stelck, Pressesprecher des Landespolizeiamtes in Kiel.

Oft verunglücken auch mitfahrende Kinder

Die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen steigt laut Polizei extrem an, wenn die Leute im Fahrzeug den Sicherheitsgut nicht anlegen - auch bei niedrigen Geschwindigkeiten. So war 2015 ein Fünftel der getöteten Verkehrsteilnehmer nicht angeschnallt. Eine weitere Entwicklung sei, dass immer öfter auch mitfahrende Kinder bei Verkehrsunfällen verunglücken.