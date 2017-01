Stand: 01.01.2017 10:58 Uhr

Anbaden: Ab ins eisige Wasser

Für die einen ist es verrückt, die anderen können es kaum erwarten: das Neujahrs-Anbaden. Ob mit Kostüm oder ohne, Hunderte Menschen werden sich am 1. Januar in die Nord- und Ostsee stürzen. Lange dauert das Geplansche erfahrungsgemäß nicht - dafür ist es zu kalt. Doch wer sich trotzdem beweisen will - oder einfach nur zugucken möchte - kann dies am Neujahrssonntag in Büsum, Damp, Eckernförde, Wyk auf Föhr, Heiligenhafen und Wenningstedt auf Sylt tun.

Eiskalt ins neue Jahr Schleswig-Holstein Magazin - 30.12.2016 19:30 Uhr In Büsum steigt eine der größten Open-Air-Silvesterpartys an der Westküste. Besonders Hartgesottene begrüßen das neue Jahr aber zunächst mit einem Bad in der kalten Nordsee.







Hier können Sie am 1. Januar 2017 anbaden - oder zugucken Ort Uhrzeit Adresse Was gibt's noch zu wissen? Büsum 15.30 Uhr Hauptstrand / Watttribühne, 25761 Büsum Anmeldung ab 12 Uhr an der Kasse des Bads "Piratenmeer" am Südstrand 9, Einlass: 13.30 Uhr in das Schwimmbad zum Warmschwimmen, um 15.30 Uhr geht's zur Nordsee - kostenfrei. Damp 11.11 Uhr Aktionsstrand,

Seeuferweg 10,

24351 Damp Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Umkleidekabinen stehen im Vital Centrum zur Verfügung. Auch Kostüme sind erlaubt. Im Anschluss gibt es für die Teilnehmer heiße Getränke und Suppe. Eckernförde 11.30 Uhr Strand vor dem Meerwasser Wellenbad,

Preußerstr. 1,

24340 Eckernförde Keine Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Umkleiden und Duschen stehen im Wellenbad zur Verfügung. Dort serviert das Bistro auch Gulaschsuppe, Punsch und Kleinigkeiten. Föhr 15 Uhr Strand vor Aquaföhr,

Stockmannsweg 1,

25938 Wyk Anmeldung zum Schwimmen und Musik, heiße Suppe und Punsch ab 14 Uhr im Foyer des Aquaföhr. Teilnahmegebühr: Laut Veranstalter 1 Euro für einen guten Zweck. Heiligenhafen 12 Uhr Steinwarder Promenade an der Erlebnis-Seebrücke,

23774 Heiligenhafen Zum Aufwärmen gibt es laut Veranstalter für alle Teilnehmer Snacks, Heißgetränke, Live-Musik und eine Saunatonne. Sylt 14 Uhr Hauptstrand (Kliffmeile),

25996 Wenningstedt Die Veranstaltung ist ausgebucht - hier können Sie den Hartgesottenen beim Sprung in die kalte Nordsee zuschauen.

Karte: Neujahrs-Anbaden an sechs Stränden im Land

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.01.2017 | 12:00 Uhr