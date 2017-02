Stand: 18.02.2017 17:15 Uhr

"Alex" dampft zurück nach Flensburg von Peer Axel Kroeske

Saskia Zwerner hat Kohlenstaub im Gesicht und seit 24 Stunden nicht geschlafen. Die Schiffsingenieurin, die zuletzt vier Monate am Stück auf einem Frachtschiff durch den Pazifik kreuzte, verbringt ihren Urlaub auf der "Alexandra" - der Dampfschiff-Legende von Flensburg. Nach 109 Jahren hatte die alte Dame in Husum (Kreis Nordfriesland) einen neuen Kessel bekommen. Der alte hätte laut TÜV dem Druck nicht mehr lange standgehalten. Damit das Schiff von der Westküste zurück nach Flensburg fahren kann, heizt Saskia Zwerner den Kessel einen Tag lang ein. Erst dann hat der Wasserdampf die richtige Temperatur von 180 Grad und den Druck von 10 Bar erreicht.

Es geht zurück in die Heimat

Damit sie das schafft, muss Saskia Zwerner alle halbe Stunde mehrere Schaufeln mit Kohle nachlegen. "Der eine produziert den Dampf, der andere verbraucht ihn", scherzt die Heizerin und Maschinistin. Am Sonnabend um 7.15 Uhr läuft die Maschine warm. Die großen Kolben bewegen sich langsam und elegant. Ganz leicht drückt die "Alex" nach vorn, doch noch halten die Leinen sie fest. Mittlerweile sind auch die Kapitäne Günter Hermann und Klaus Helms an Bord. Das moderne Radar läuft. Jetzt noch schnell ein Kaffee. Gleich kann es losgehen, endlich.

Alle Papiere beisammen

Vor zwei Wochen hatte die Crew den Kessel schon einmal angeheizt, wollte die "Alex" nach Haus bringen. Doch dann hieß es plötzlich: Eine Genehmigung fehlt. Offenbar hatte jemand einen Antrag zu spät abgeschickt. Aber diesmal sei alles glatt gelaufen, sagt Hermann. Am Mittwoch wurde die Funkanlage abgenommen, am Donnerstag prüfte der TÜV den Kessel, am Freitag stimmte die Berufsgenossenschaft See der Abfahrt aus Husum zu. Jetzt kann die "Alex" zurück in ihre Heimat Flensburg.

Um 8.17 Uhr löst ein Helfer die Leinen. Dunkler Rauch steigt aus dem Schornstein. Saskia und ihre Kollegen müssen alle paar Minuten ein paar Schippen nachlegen, um den Kessel auf Temperatur zu halten. Kurz darauf hat die "Alex" die Hafenausfahrt bereits hinter sich gelassen.

Rückenwind hinter Eiderstedt

Daten und Fakten zur "Alexandra" Baujahr: 1908

Werft: Janssen & Schmilinski in Hamburg

Länge: 36.96 Meter

Breite: 7,17 Meter

Tiefgang: 3 Meter

Antrieb: Zweizylinder Compound-Dampfmaschine

Leistung: 420 PS (309 kw) / 12 Knoten (22 km/h)

Besatzung: 7 Mann/Frau seemännisch und technisch, 6 in der Restauration

Liegeplatz: Flensburger Innenförde Schiffbrückkai/Dampferbrücke

Ausflugspassagiere und auch Journalisten sind auf der Überführung nicht zugelassen. An Bord ist allein die ehrenamtliche Crew mit jeweils drei Leuten im Wechsel unten am Kessel, zwei Kapitänen, zwei Rudergängern, drei Helfern an Deck und einem Dokumentarfilmer. Auf der Nordsee kommt noch ein Lotse hinzu. Auf der Überfahrt rechnet die Crew mit wenig Seegang: "Die Windprognosen sehen gut aus. Wir haben drei bis vier aus Nordwesten. Das bedeutet, dass wir hinter Eiderstedt noch achterlich Wind haben", sagt Kapitän Hermann. Die Etappe nach Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) verläuft reibungslos. Am späten Sonnabendnachmittag kommt die "Alex" an.

Weitere Etappe: durch den Nord-Ostsee-Kanal bis nach Kiel

Saskia Zwerner und ihre Heizerkollegen bleiben über Nacht an Bord, um den Kessel warm zu halten. Alle anderen übernachten im Hotel. Am Sonntag wird der Dampfer dann den Nord-Ostsee-Kanal passieren, fährt bis nach Kiel. Von dort aus geht es am Montag dann zurück nach Hause, nach Flensburg. Der Kessel wird die acht Tonnen Kohle, die die Crew für die Fahrt mitgenommen hat, dann fast komplett verbraucht haben.

Kleine Einlaufparade am Montag

In Flensburg wartet am Montag ein Empfangskomitee auf dass Schiff. "Die Flotte des historischen Hafens wird uns entgegenkommen und wir hoffen auch, dass unsere Dampferkapelle auf der Pier steht", sagt Kapitän Hermann. Anschließend sind noch viele Handgriffe nötig, um Salon und Deck wieder auf Vordermann zu bringen. Zur Rumregatta am Himmelfahrtswochenende startet die "Alexandra" dann auch wieder jeden Sonntag zu ihren Ausflugsfahrten. Das ein oder andere Mal wird dann auch wieder Saskia Zwerner am Kessel stehen.

