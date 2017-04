Stand: 07.04.2017 10:27 Uhr

Aktion "Spürhund": 160 Beamte gegen Schleuser

160 Beamte, 2.600 Kontrollen: Die Bundespolizei hat am Mittwoch und am Donnerstag nach Schleusern und Menschen ohne Papiere gefahndet. Der Name der groß angelegten Kontrolle: Aktion "Spürhund". Die Ermittler suchten mit Autos und einem Hubschrauber. Kontrolliert wurde auf Schiffen, in Zügen und in Bussen - sowohl in Schleswig-Holstein als auch im Westen Mecklenburg-Vorpommerns. Das Ergebnis: Die Polizei registrierte 21 Verdachtsfälle auf illegale Einreise. Sechs Menschen wurden festgenommen.

Dezentrale Überwachung statt großer Kontrollpunkte

Die Zivilbeamten überprüften rund 600 Autos und Lkw, 38 Fernbusse, 49 Züge und 21 Schiffe. Statt auf große Kontrollpunkte setzten sie dabei auf dezentrale Überwachung. "Auch um die kleinen Grenzübergänge in den Blick zu nehmen", sagte Bundespolizeisprecher Matthias Menge. Der Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Bodo Kaping, ergänzte: "Der Einsatz war notwendig, um das Dunkelfeld im Bereich der illegalen Migration aufzuhellen." Es geht um Bewegungen, Routen und Taktik der Schleuser.

Bundespolizei: "Nur eine Momentaufnahme"

Menge sagte, es seien bei der Aktion mehr Verdachtsfälle aufgedeckt als sonst unter der Woche. Aber er machte auch deutlich: "Alles nur eine Momentaufnahme." Die Menschen ohne Papiere sollen nun näher befragt werden. Die Bundespolizei kündigte an, dass es künftig weitere Fahndungen geben werde. Über das Schicksal der Menschen entscheiden wiederum die Ausländerbehörden.

