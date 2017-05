Stand: 02.05.2017 19:18 Uhr

AfD-Landesvorstand ist nicht rechtmäßig im Amt

Der Landesvorstand der AfD in Schleswig-Holstein ist nicht rechtmäßig im Amt. Das hat das parteiinterne Landesschiedsgericht entschieden. Danach muss der Vorstand bei nächster Gelegenheit neu gewählt werden. Die Wahl vom 16. April 2016 auf einem Landesparteitag wurde "für unwirksam erklärt". Allerdings verbleibe der Landesvorstand "kommissarisch, handlungsfähig und vertretungsbefugt im Amt", heißt es im Urteil. Die Klage hatte der Ex-Landesvorsitzende Thomas Thomsen eingereicht. Er war während des Parteitags in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) abgewählt worden. Anschließend klagte er, es seien nicht alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen worden.

Einige Mitglieder erhalten E-Mail nicht

Unstrittig sei es bei der Einladung der Mitglieder zum Parteitag zu Unregelmäßigkeiten gekommen, heißt es in der Urteilsbegründung des Schiedsgerichts, das Thomsen in diesem Punkt Recht gibt. Es sei zu "einem schwerwiegenden Einladungsmangel" gekommen. Einer Reihe von Mitgliedern sei die Einladung zum Landesparteitag nicht per E-Mail zugegangen, sondern sie hätten nur anderweitig vom bevorstehenden Parteitag erfahren. "Andere haben zwar eine Ladung erhalten, aber ohne dass der Zeitpunkt klar wäre (...)."

Berufung vor dem Bundesschiedsgericht?

Vorerst darf der Vorstand um die beiden Landesvorsitzenden Jörg Nobis und Bruno Hollnagel weitermachen. Auf die Zulassung der AfD zur Landtagswahl am 7. Mai hat das Urteil keine Auswirkungen. Das Urteil ist zudem innerparteilich nicht rechtskräftig. Möglich ist eine Berufung vor dem Bundesschiedsgericht der Partei. AfD-Sprecher Volker Schnurrbusch sagte zur Unwirksamkeit der Wahl des Landesvorstands am Dienstag, er könne sich dazu noch nicht äußern. Das Urteil habe dem Landesvorstand noch nicht vorgelegen.

