Abriss der Keitumer Therme beginnt Mitte März

Sie ist eine der bekanntesten Bauruinen im Norden: Seit knapp zehn Jahren wird an der Keitumer Therme auf Sylt nicht mehr gebaut. Jetzt wird der Rohbau direkt an der Ostküste der Nordseeinsel abgerissen. Erste Vorarbeiten sind bereits abgeschlossen, teilte das Kommunale Liegenschafts-Management (KLM) der Gemeinde mit. Der eigentlich Abriss werde am kommenden Mittwoch beginnen. "Es ist gut, dass es in der Sache endlich vorwärts geht", sagte der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel (parteilos), im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord.

Es wird laut in Keitum

Der Beton der Ruine soll mit einer sogenannten Prallmühle zerkleinert werden. Ingenieure stellten bereits Schwingungssensoren auf. "Diese sollen die Bodenbewegungen in dem näheren Umfeld erfassen und bei Überschreitungen der voreingestellten Erschütterungswerte entsprechende Meldungen geben", heißt es von der KLM. Nach einem Beschluss der Gemeindeversammlung soll von dem Altmaterial möglichst viel vor Ort bleiben. Im Anschluss wird das Gelände am Wattenmeer renaturiert.

Kippt ein Gericht den Abriss?

Über den Abriss wird schon seit Jahren gestritten. Die Ruine gilt als Beweisstück in einem Insolvenzverfahren. Auf die rechtlichen Unwegbarkeiten habe er immer hingewiesen, sagte Bürgermeister Häckel. Der Abriss könnte als Vernichtung von Beweismaterial gesehen und per Gerichtsbeschluss gestoppt werden. Grund ist vor allem der Streit mit dem Hauptgläubiger, einem Bauunternehmer und Sylter Hotelbetreiber. Die Gemeinde Sylt plant für den Abriss rund zwölf Wochen ein.

