Stand: 15.03.2017 18:49 Uhr

Abriss der Keitumer Therme auf Sylt beginnt

Nun wird es ernst: Am Mittwochmorgen, pünktlich um 8 Uhr, hat der Abriss des Rohbaus der Keitumer Therme begonnen. Mit einem Bagger wurden die ersten Betonteile herausgebrochen. Die Erleichterung ist groß, dass es nach fast zehn Jahren Stillstand endlich weitergeht auf dem Gelände. "Es ist schon ein Schandfleck an einem der schönsten Flecken auf der Insel", sagte der Leiter des Kommunalen Liegenschafts-Management (KLM) der Gemeinde Sylt, Marcus Kopplin, im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord. "Die Insel und die Urlauber haben es verdient, dass dieses unsägliche Mahnmal eines öffentlich-privaten Partnerschaftsprojekts endlich verschwindet."

Abriss für 300.000 Euro

Erste Vorarbeiten wurden bereits in der vergangenen Woche abgeschlossen. Mit knapp unter 300.000 Euro läge man zudem deutlich unter den ursprünglich kalkulierten 500.000 Euro, so Kopplin weiter. Zudem rechne er momentan damit, dass die Arbeiten schon in acht statt in zwölf Wochen abgeschlossen sein könnten. "Es ist gut, dass es in der Sache endlich vorwärts geht", sagte der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel (parteilos).

Es wird laut in Keitum

Der Beton der Ruine soll mit einer sogenannten Prallmühle zerkleinert werden. Ingenieure stellten bereits Schwingungssensoren auf. "Diese sollen die Bodenbewegungen in dem näheren Umfeld erfassen und bei Überschreitungen der voreingestellten Erschütterungswerte entsprechende Meldungen geben", heißt es von der KLM. Nach einem Beschluss der Gemeindeversammlung soll von dem Altmaterial möglichst viel vor Ort bleiben. Im Anschluss soll auf dem Gelände eine grüne Wiese entstehen.

Kippt ein Gericht den Abriss?

Über den Abriss wird schon seit Jahren gestritten. Die Ruine gilt als Beweisstück in einem Insolvenzverfahren. Auf die rechtlichen Unwegbarkeiten habe er immer hingewiesen, sagte Bürgermeister Häckel. Der Abriss könnte als Vernichtung von Beweismaterial gesehen und per Gerichtsbeschluss gestoppt werden. Grund ist vor allem der Streit mit dem Hauptgläubiger, einem Bauunternehmer und Sylter Hotelbetreiber.

