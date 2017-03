Stand: 30.03.2017 18:19 Uhr

ADAC: Duftzäune gegen Wildunfälle wirken

Die nächtliche Autofahrt auf der Landstraße, plötzlich ein Umriss, rote Augen und ein Knall: Ein Reh ist vor das Auto gelaufen. Pro Jahr passiert das ungefähr 15.000 Mal in Schleswig-Holstein. Der Automobilclub ADAC wollte das ändern und hatte deswegen eine Studie in Auftrag gegeben, die über fünf Jahre lief. An bestimmten Stellen im Land wurden dazu Duftzäune und blaue Reflektoren aufgestellt.

Experte: Straßenrand beobachten, Abstand halten Schleswig-Holstein 18:00 - 30.03.2017 18:00 Uhr Wenn man über Land fährt, sollte man generell etwas langsamer fahren, um so Wildunfälle zu vermeiden, rät Ulf Evert, der Pressesprecher des ADAC Schleswig-Holstein.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Teils 80 Prozent weniger Unfälle

Nun ist klar: Beides wirkt. "Was wir feststellen konnten ist, dass wir sowohl mit dem Duftzaun als auch mit den Reflektoren im Schnitt rund zwei Drittel weniger Wildunfälle hatten - in Einzelbereichen sogar mehr als 80 Prozent weniger Wildunfälle", sagte Christian Trothe vom Institut für Wildbiologie in Göttingen, das die Studie durchführte. Trothe hofft, dass jetzt an möglichst vielen Straßen mit großem Wildwechselrisiko nachgezogen wird.

Maßnahmen bei Wildunfällen

Halten Sie an, schalten Sie die Warnblinkanlage ein, sichern Sie die Unfallstelle.

Versorgen Sie verletzte Menschen.

Ziehen Sie das tote Wild von der Straße oder merken Sie sich die Fluchtrichtung. Fassen Sie verletztes Wild nicht an. Nehmen Sie getötetes Wild nicht mit.

Verständigen Sie die Polizei unter 110 - auch dann, wenn das Wild nach dem ersten Eindruck unverletzt geflüchtet ist.

Die Polizei informiert den Revierjäger, der eine Bescheinigung für die Kaskoversicherung ausstellt. Dafür braucht er die Unfallspuren am Fahrzeug. zurück 1/4 vor

Duftzaun verliert Wirkung

Bei den Reflektoren montierten Jäger ein blaues, reflektierendes Band an den Leitpfosten. Trifft darauf Scheinwerferlicht, entstehen seitlich der Straße blaue Lichtblitze, vor denen das Wild zurückschreckt. Die Duftzäune geben einen Geruch ab, der nach Fressfeinden der Rehe und Hirsche riecht. Dadurch laufen die Tiere offenbar oft nicht weiter. Beide Varianten haben allerdings auch Nachteile: Der Reflektor funktioniert nur bei Nacht, wenn er angestrahlt wird. Der Duftzaun verliert mit der Zeit seine Wirkung und muss gepflegt werden.

Viele Wildunfälle können laut ADAC außerdem vermieden werden, wenn sich die Autofahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten.

Wildunfälle: Reflektoren und Duftzäune wirken Schleswig-Holstein Magazin - 30.03.2017 19:30 Uhr Fünf Jahre lang hat der ADAC Tests zum Thema Wildunfälle auf 26 Strecken in Schleswig-Holstein durchgeführt: Reflektoren und Duftzäune schützen und halten die Tiere auf Abstand.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Achtung Wild: Autofahrer müssen wieder aufpassen Es ist Brunftzeit. Da wechselt das Wild gerne mal spontan die Straßenseite - meist in der Dämmerung. Wenn Autofahrer keinen Wildunfall erleben wollen, sollten sie sich an einige Regeln halten. mehr Mit Lichtblitzen gegen Wildunfälle Im Herbst steigt die Gefahr von Wildunfällen. Vor allem in der Dämmerung sind viele Tiere unterwegs. Jäger aus dem Kreis Pinneberg wollen mit Reflektoren Unfälle verhindern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.03.2017 | 16:00 Uhr