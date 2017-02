Stand: 03.02.2017 11:23 Uhr

A 7 nach Lkw-Brand seit Stunden gesperrt

Die Autobahn 7 ist in Richtung Norden zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) weiter gesperrt. Im Baustellenbereich war am Donnerstagabend ein mit acht Autos beladener Lastwagen ausgebrannt. Verletzt wurde nach Informationen der Polizei niemand. Die Fahrbahn in Richtung Norden musste erneuert werden, weil die Hitze des Feuers so groß war, dass der Asphalt schmolz und der Lkw einsank. Zudem hat der Belag Blasen geworfen. Am Vormittag fräste eine Straßenbaufirma diesen ab. Nun wird asphaltiert, daher bleibt der Autobahnabschnitt vermutlich noch bis zum frühen Nachmittag gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet - es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Löschschaum und beschädigter Asphalt auf A 7 NDR 1 Welle Nord - 03.02.2017 12:00 Uhr Viel zu tun für die Feuerwehr auf der A 7 zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg: Dort ist ein Autotransporter mit acht Wagen an Bord ausgebrannt. Der Straßenbelag wurde beschädigt.







Geplatzter Reifen vermutlich Ursache

Der Laster war laut Polizei vermutlich wegen eines geplatzten Reifens in Brand geraten. "Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte brannte der Lkw bereits in nahezu voller Ausdehnung", teilte die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen mit. Vom Lkw und den geladenen Autos blieb lediglich ein verkohltes Stahlgerippe übrig - die Schadenshöhe ist noch unklar.

Schwerer Unfall bei Schleswig

Im Norden des Landes gab es zwischen den Anschlussstellen Tarp und Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) gegen 19 Uhr einen schweren Unfall: Ein Autofahrer war am frühen Donnerstagabend ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen Lkw aufgefahren. Zwei Menschen wurden verletzt. Der Autobahnabschnitt wurde für die Bergungsarbeiten mehr als sieben Stunden lang gesperrt. Widersprüchliche Zeugenaussagen gaben an, dass eine dritte, möglicherweise verletzte Person sich vom Unfallort entfernt habe. Die Polizei suchte sie mit Spürhunden und Wärmebildkameras, weswegen die Autobahn auch nach Ende der Räumungsarbeiten weiterhin gesperrt blieb. Die Beamten konnten allerdings niemanden finden, weswegen sie den Abschnitt ab drei Uhr wieder frei gaben.

