Stand: 11.03.2017 21:05 Uhr

A 7 Richtung Norden in der Nacht gesperrt

Wer in der Nacht Richtung Norden über die Autobahn 7 will, muss mit Behinderungen rechnen. Grund sind Arbeiten an den Schilderbrücken zwischen der Anschlussstelle Neumünster Nord und dem Autobahndreieck Bordesholm. Die alten Brücken sollen über Nacht komplett erneuert werden. Das geht nur ohne Verkehr, denn die Brücken überspannen die gesamte Fahrbahn. Die Sperrung, die am Sonnabend um 21 Uhr begann, soll nach Angaben der Projektgesellschaft Via Solutions bis Sonntag um 9 Uhr dauern.

Polizei: Bereich weiträumig umfahren

Nötig wurden die Arbeiten, weil die A 7 auch an dieser Stelle dreispurig ausgebaut wird und die Schilderbrücken bislang für die zweispurige Fahrbahn ausgelegt sind. Eine Umleitung über Neumünster Mitte ist ausgeschildert. Die Polizei empfiehlt aber allen Ortskundigen, den Bereich weiträumig zu umfahren. In genau einer Woche wird die A 7 wieder in Richtung Norden gesperrt, diesmal zwischen Großenaspe und Neumünster Mitte. Dann wird eine Brücke abgerissen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.03.2017 | 17:00 Uhr