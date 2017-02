Stand: 02.02.2017 22:45 Uhr

A 7: Autotransporter ausgebrannt

Die Autobahn 7 musste am Donnerstagabend an gleich zwei Stellen voll gesperrt werden. Unabhängig voneinander gab es zwei Großeinsätze für Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienste. Zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) brannte im Baustellenbereich ein mit acht Autos beladener Lastwagen aus - warum, steht noch nicht fest. "Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte der Lkw bereits in nahezu voller Ausdehnung", teilte die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen mit. Im Einsatz waren auch Feuerwehrleute aus Quickborn und Ellerau. Verletzt wurde nach ersten Informationen der Polizei niemand.

Schwerer Unfall bei Schleswig

Im Norden des Landes gab es auf der A 7 einen weiteren Unfall: Nach dem Zusammenstoß von einem Auto und einem Lastwagen war die A 7 zwischen den Anschlussstellen Tarp und Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) stundenlang gesperrt. Ein Autofahrer sei nach ersten Erkenntnissen mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Transporter aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Es habe mindestens zwei Verletzte gegeben und möglicherweise noch einen dritten. Nach widersprüchlichen Zeugenangaben sei eine schwer verletzte Person vom Unfallort geflüchtet, hieß es von der Leitstelle Nord. Für eine Suchaktion wurde die A 7 in beide Richtungen gesperrt. Der Unfall hatte sich gegen 19 Uhr ereignet.

