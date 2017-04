Stand: 25.04.2017 11:33 Uhr

A 226 nach Lkw-Brand wieder frei

Auf der A 226 bei Lübeck-Kücknitz hat sich heute Morgen ein schwerer Unfall ereignet. Laut Polizei fuhr dort ein Lastwagen in ein Stauende. Dabei schob er ein Auto auf die Überholspur. Drei weitere Lkw wurden gegeneinander gedrückt. Der Lastwagen des Unfallverursachers fing Feuer. Der Fahrer sei mit Brandverletzungen ins Krankenhaus gekommen, so ein Polizeisprecher. Eine Frau musste aus einem Pkw befreit werden. Die Autobahn war in Richtung Bad Schwartau für mehrere Stunden gesperrt.

Schwerer Unfall auf der A 226 NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 25.04.2017 10:00 Uhr Auf der A 226 bei Lübeck ist ein Lastwagen in Brand geraten. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war er mit seinem Lkw in ein Stauende gefahren.







Deutsche Bahn stoppt Zugverkehr

Zu dem Unfall kam es direkt unter einer Eisenbahnbrücke. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr zwischen Lübeck und Travemünde zwischenzeitlich einstellen. Dort fuhren ersatzweise Busse.

Weitere Informationen zur Lage auf der Autobahn finden Sie auch in den Verkehrsmeldungen für Schleswig-Holstein.

