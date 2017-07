Stand: 18.07.2017 07:00 Uhr

A-20-Ausbau: Hitzige Wortgefechte erwartet

Vor der Sommerpause beschäftigen sich die Abgeordneten des schleswig-holsteinischen Landtags noch einmal mit einem brisanten Thema: Die Verzögerungen beim Weiterbau der Autobahn 20. Nachdem der neue Verkehrsminister Bernd Buchholz von der FDP erklärt hatte, dass sämtliche Pläne nicht belastbar seien, ist ein heftiger politischer Streit entbrannt. Das Parlament diskutiert das Thema deshalb heute Morgen in einer Aktuellen Stunde.

Zwergschwäne stören Autobahn-Ausbau

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält es mittlerweile entgegen früherer Aussagen "nicht mehr für realistisch, dieses Projekt bis 2022 auf schleswig-holsteinischem Boden fertig zu stellen". Grund seien die von der alten, SPD-geführten Landesregierung wegen einer Zwergschwan-Population gestoppten Planungen für die A 20 westlich der A 7. FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki und CDU-Verkehrsexperte Hans-Jörn Arp griffen die Vorgängerregierung erneut scharf an. Diese habe die Öffentlichkeit über den tatsächlichen Stand der Planungen massiv belogen. Noch im Februar habe das Wirtschaftsministerium in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU nichts von den Problemen durch die Zwergschwan-Population im Bereich der geplanten Trasse gesagt.

Stegner: "Das ist großer Unfug"

Die Opposition hingegen wirft der Union Theaterdonner vor, weil sie ihr Wahlversprechen, die A 20 werde bis 2022 gebaut, einkassieren müsse. In der Aktuellen Stunde wollen SPD und SSW die erneuten Planungsverzögerungen diskutieren. "Wir haben die beantragt, weil der Herr Ministerpräsident gesagt hat, die SPD habe die Union und die Bürger hinter die Fichte geführt. Er wollte damit sagen, sein Versprechen, die A 20 in fünf Jahren zu bauen, ginge nur deswegen nicht, weil die SPD ihm wichtige Informationen vorenthalten hat. Das ist großer Unfug. Das werden wir in der Aktuellen Stunde deutlich machen", sagte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner.

Günther will darüber sprechen, wie es besser geht

Ministerpräsident Günther wies diesen Vorwurf zurück und betonte, man habe vor der Wahl den öffentlichen Aussagen des Verkehrsministeriums eventuell zu sehr vertraut. "Ich bin sehr froh darüber, dass die SPD diese Aktuelle Stunde auch beantragt hat, denn so gelingt es ihr hervorragend, noch einmal die Versäumnisse ihres SPD-Wirtschaftsministers der Öffentlichkeit gegenüber darzustellen. Das ist für uns eine gute Gelegenheit, darüber zu reden, wie wir es in Zukunft besser machen werden", meinte Günther.

Stichwort: Aktuelle Stunde

Aktuelle Stunden können im Vorfeld von Fraktionen oder mindestens fünf Abgeordneten beantragt werden, um Themen von allgemeinem Interesse zu debattieren. Dieser Antrag muss zwei Tage vor der Sitzung gestellt werden.

Die Beiträge der Abgeordneten dürfen jeweils nicht länger als fünf Minuten dauern und insgesamt die Dauer von einer Stunde nicht überschreiten. Eine feste Rednerliste gibt es nicht.

Die Redezeit von Regierungsvertretern ist von dieser Regelung allerdings ausgenommen. Sie haben ein Zeitkonto von maximal 30 Minuten, sodass Aktuelle Stunden tatsächlich oft länger als 60 Minuten dauern.

