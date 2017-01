Stand: 17.01.2017 12:09 Uhr

300-Meter-Frachter blockiert die Elbe

Ein vor Kollmar (Kreis Steinburg) liegendes Frachtschiff hat den Schiffsverkehr von und nach Hamburg lahmgelegt. Die "Cape Leonidas" blockiere das Hauptfahrwasser der Elbe wegen eines Maschinenschadens, so die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV). Die Bergung gestalte sich wegen des großen Tiefgangs schwierig. Das Schiff hatte am frühen Morgen zunächst Anker geworfen, war dann aber von vier Schleppern in die Hauptfahrrinne gezogen worden. Nach WSV-Angaben liegt der Massengutfrachter nicht auf dem Grund der Elbe. Es bestehe keine Gefahr, dass Ladung oder Treibstoff ins Wasser gelange.

Havarierte "Cape Leonidas" stoppt Schiffsverkehr







Elbe bis mindestens 16 Uhr unbefahrbar

Sechs Schlepper sollen das Schiff zunächst an die südliche Seite der Fahrrinne und später in den Hamburger Hafen bringen. Das Ziel: Der Schiffsverkehr soll eingeschränkt wieder freigegeben werden. Nach Informationen des Schleswig-Holsteins Magazins bleibt die Elbe für größere Schiffe allerdings noch bis mindestens 16 Uhr unbefahrbar.

Kohle aus Norwegen

Die "Cape Leonidas", die unter der Flagge der Marshallinseln fährt, ist knapp 300 Meter lang und vor sieben Jahren vom Stapel gelaufen. Sie kam vom norwegischen Hafen Narvik. Das Schiff war auf dem Weg in Richtung Hamburg, als es zu der Havarie kam. Es ist mit Kohle beladen.

Nord-Ostsee-Kanal nicht betroffen

Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtamts gibt es bislang keine Auswirkungen für den Schiffsverkehr im Nord-Ostsee-Kanal. An den Schleusen in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Kiel gelten die üblichen Wartezeiten von etwa einer Stunde.

Karte: Frachter blockiert die Unterelbe

