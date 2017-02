Stand: 21.02.2017 11:19 Uhr

22-Jähriger nach tödlicher Messerattacke in U-Haft

Am Sonntagabend ist ein junger Mann in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) nach einem Streit ums Leben gekommen. Der 21 Jahre alte Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Ein Richter am Amtsgericht Lübeck habe gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl wegen Totschlags erlassen, sagte am Dienstag die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck, Ulla Hingst. Der 21-Jährige hatte gestanden, den Mann im Streit erstochen zu haben.

Hintergründe des Streits weiter unklar

"Er schildert zwar, dass der 22-Jährige auf ihn zugekommen sei, beruft sich aber nicht auf Notwehr", sagte Oberstaatsanwältin Ulla Hingst. Zwischen den beiden Männern sei es offenbar in der Vergangenheit wiederholt zu Streitigkeiten gekommen. Worum es bei der Auseinandersetzung am Sonntag ging, ist laut Hingst noch unklar.

Opfer lag schwer verletzt vor Wohnhaus

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Männer am Sonntagabend in Streit geraten. Mitbewohner konnten die Kontrahenten zunächst jedoch trennen. Weil das Opfer jedoch seine Uhr bei der Auseinandersetzung in dem Gebäude verloren haben soll und deshalb zurückkehrte, gerieten die beiden erneut aneinander. Vor dem Haus erlitt der 22-Jährige die tödlichen Verletzungen. Gegen 21.15 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte gerufen, da ein Mann vor einem Haus lag. Nach Polizeiangaben wurde der Tatverdächtige in der Nähe des Tatortes festgenommen.

