Stand: 15.04.2017 10:41 Uhr

Windrad in Fiefbergen abgebrannt

Die dunklen Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen: Ein Windrad in Fiefbergen (Kreis Plön) hat am Freitagabend Feuer gefangen und ist abgebrannt. Mehrere Feuerwehren mussten zum Einsatz ausrücken.

Brandursache noch unklar

Laut Feuerwehr brannte zuerst der Maschinenraum der Anlage, dann fing auch der Generator Feuer und die Flammen griffen auf die Rotorblätter über. Ein Problem: Das Windrad ließ sich nicht mehr abschalten, drehte sich immer weiter und Teile der Anlage stürzten zu Boden. Die Einsatzkräfte konnten die Anlage nur noch absperren und kontrolliert abbrennen lassen. "Wir stellten fest, dass man nichts mehr machen kann, aufgrund der Höhe und der Windgeschwindigkeiten", erklärte Dennis Rakow von der Feuerwehr Kreis Plön NDR 1 Welle Nord. Ein Starkstromleitung neben dem Windrad wurde vorsichtshalber abgeschaltet. Das Feuer selbst löschte der Regen nach knapp einer Stunde.

K 47 weiter gesperrt

Nach Angaben der Polizei sollen Techniker am Sonntag die Anlage stilllegen, sobald sie wieder begehbar ist. Der Betreiber, die Schleswig-Holstein Netz AG, will in den kommenden Tagen entscheiden, wann die Anlage abgebaut wird. Das Gelände und die Kreisstraße 47 blieben bis auf Weiteres gesperrt, hieß es. Was den Brand ausgelöst hat, sollen nun Fachleute untersuchen.

