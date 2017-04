Stand: 05.04.2017 12:40 Uhr

Stallpflicht: Entwarnung für viele Geflügelhalter

Viele Geflügelhalter in Schleswig-Holstein können nach fünf Monaten wieder aufatmen. Denn Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hebt die landesweite Stallpflicht ab sofort wieder auf. Grund sei eine neue Risikoeinschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts, so Habeck. Bis die einzelnen Kreise die entsprechenden Verordnungen erlassen, könne es aber noch ein paar Tage dauern.

Habeck zum Ende der Stallpflicht NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein Magazin - 05.04.2017 19:30 Uhr Denn Landwirtschaftsminister Umweltminister Robert Habeck (Grüne) hebt die landesweite Stallpflicht ab sofort weitestgehend auf.







Virus noch im Tierbestand

Außerdem müssen etwa ein Viertel aller Halter in bestimmten Risikozonen weiter aufstallen. "Das sind einmal die Gewässer - binnenlands um die großen Seen mit 500 Metern bis zu einem Kilometer und die Küstenlinien mit einem drei Kilometer breiten Streifen", erklärte Habeck diese Ausnahmen. Hier müssten die Tiere weiterhin im Stall bleiben, weil Wildvögel aktuell brüten und sich dann in der Nähe von Gewässern aufhalten. Das Virus ist laut dem Minister noch im Tierbestand. Weiterhin würden dort, wo es neue Funde gab, Sperrbezirke erhalten bleiben. Die erlöschen aber nach 21 bis 30 Tagen.

Drei Kreise und zwei Städte noch betroffen

Kreise, in denen Tiere außerhalb von Gewässern gefunden wurden, müssen dem Minister zufolge noch in den geflügeldichten Regionen aufstallen. Habeck sagte: "Es sind die Kreise Lauenburg, Segeberg, Stormarn sowie Neumünster und Lübeck - als Städte, die besonders betroffen sind."

