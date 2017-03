Stand: 15.03.2017 09:13 Uhr

Zoo Osnabrück: Wird "Tips" ausgestopft? von Josephine Lütke

Nach dem Ausbruch und dem Abschuss seiner Schwester "Tips" ist Hybridbär "Taps" aus dem Osnabrücker Zoo auch heute noch nicht auf der Außenanlage. Noch immer ist nicht ganz geklärt, wie das Bärenweibchen am Sonnabend aus dem Gehege entkommen konnte. Noch in dieser Woche werde das Gehege aber wieder "bärenfit" sein, sagt Zoodirektor Michael Böer. "Taps" darf dann wieder ins Freie.

Hybridbären: Botschafter für den Klimawandel









Noch unklar, was mit Bärenkörper geschehen soll

Der Körper des Bärenweibchens "Tips" ist zurzeit tiefgefroren. Der Zoo weiß noch nicht, ob die Bärin eventuell präpariert wird. Es habe Anfragen von Naturkundemuseen gegeben, bestätigte die Zooleitung. Doch noch sei es zu früh, darüber nachzudenken. Letztlich sei das eine Entscheidung des Teams.

Taps bleibt - zur Not allein

Und wie geht es jetzt weiter mit "Taps"? Die Anlage solle auch in Zukunft sein Zuhause bleiben, sagt Zoodirektor Böer. Der Zoo hat sie erst vor wenigen Jahren gebaut. "Taps" solle außerdem weiter ein Klimabotschafter bleiben. Ob der Bär eines Tages wieder mit einer Braun- oder einer Hybridbärin zusammenleben wird, ist noch unklar. "Taps" könnte auch allein bleiben. "Das wäre möglich, denn Bären leben auch in der Wildbahn einzeln", sagt Böer. Bevor das Zooteam sich darüber Gedanken macht, gehe es aber zunächst erst einmal darum, das gesamte Sicherheitssystem aufzuarbeiten, so Böer.

Videos 02:42 min Nach Bärenausbruch: Zoo überprüft Sicherheit 13.03.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Der Tod der Hybridbärin "Tips" beschäftigt die Mitarbeiter des Osnabrücker Zoos - emotional wie rational. Nach dem Ausbruch der Bärin soll die Sicherheit aller Gehege überprüft werden. Video (02:42 min)

Gehege war gewohnte Umgebung

Das Außengehege war auch "Tips" Zuhause. Sie kannte nichts anderes und wollte laut Zooleitung auch wieder dorthin zurück, als sie die erste der drei Hürden, einen Elektrozaun, überwunden hatte. Doch der Weg blieb ihr versperrt, denn der Zaun war soweit noch intakt. Der Strom funktionierte. Daher suchte sie sich einen anderen Weg und der führte sie letztlich hinaus aus dem Gehege. "Die ungewohnte Umgebung verursachte zusätzlichen Stress", so Böer. Die Bärin war aufgebracht, zeigte ein Angriffsverhalten und wurde schließlich erschossen.

Die Geburt der Hybridbären war ein Zufall

"Tips" und "Taps" wurden 2004 im Osnabrücker Zoo geboren. Dass ihre Eltern, die Braunbärin "Susi" und der Eisbär "Elvis", überhaupt Nachwuchs zeugen konnten, damit hatte damals keiner gerechnet. Das war nach Angaben des Zoos auch der Grund, warum die verschiedenen Bärenarten zusammen gehalten wurden. Damals sei die Zooleitung wenig erfreut über den Nachwuchs gewesen, heißt es vom Zoo. Denn Zoos müssten darauf achten, dass unterschiedliche Arten keinen Nachwuchs miteinander zeugen.

Hybridbären gibt es auch in der Wildbahn

Doch mittlerweile ist bekannt, dass es die sogenannten Hybridbären auch in der Natur gibt. Durch den Klimawandel verwischen die Regionsgrenzen und somit auch die Gene der Arten. Das liege an den stark zurückgehenden Eisflächen, sagt Zoodirektor Böer. Eisbären blieben immer häufiger auf dem Festland und paarten sich daher mit Braunbären. 2006 und 2010 sind Mischlingsbären beispielsweise in der kanadischen Arktis aufgetaucht. Aus Kanada wisse man außerdem, dass es sogar Hybride in der zweiten Generation gibt, so Böer. Auch "Tips" und "Taps" hätten sich theoretisch paaren können. Der Zoo wollte das jedoch nicht und sterilisierte das Bärenweibchen.

Botschafter für den Klimawandel

"Tips" und "Taps" sind daher im Laufe der Jahre Botschafter für den Klimawandel geworden. Der Zoo versucht über die Geschichte der Bären auf die klimatischen Veränderungen der Erde und die Auswirkungen auf die Tierwelt aufmerksam zu machen. Mit diesem weltweit einzigartigen Projekt wirbt der Zoo seit Jahren. Nicht nur an ihrer hellbraunen Fellfarbe, sondern auch an ihrem Verhalten konnten die Zoobesucher die Besonderheiten der Mischlinge beobachten. So ähnelte "Tips" mit ihrem etwas hellerem Fell beispielsweise eher ihrem Eisbärvater, verhielt sich aber eher wie ihre Braunbärmutter. "Tips" ging gern baden und tauchen. "Das gibt es mehr bei den Braunbären", sagt Zoodirektor Böer. Ein besonders aggressives oder neugieriges Verhalten gebe es bei den Mischlingen nicht, so Böer. "Dass 'Tips' am Tag ihres Ausbruches so erregt war, liegt daran, dass sie gerade aus dem Winterruhe erwacht war."

Zeit für die Trauerarbeit

"Tips" und "Taps" sind Lieblinge von Mitarbeitern und Besuchern geworden. Bei ihrer Pressekonferenz am Montag waren Zoogeschäftsführer Andreas Busemann und Zoodirektor Böer sichtlich bewegt. "Wir können noch nicht einfach zum Tagesgeschäft übergehen", sagte Busemann. "Wir sind alle sehr geschockt und tief berührt. Ganz besonders trifft es den Revierleiter, der "Tips" tagtäglich betreut hat", so der Zoodirektor. Für die Trauerarbeit brauche das Team noch ein bisschen Zeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.03.2017 | 17:00 Uhr