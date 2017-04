Stand: 04.04.2017 14:52 Uhr

Zoo Osnabrück: Ursache für Bärenausbruch gefunden

Rund drei Wochen nach dem Ausbruch der Bärin "Tips" aus einem Gehege im Zoo Osnabrück steht die Ursache fest. Wie der Zoo am Dienstag mitteilte, war ein Montagefehler im äußeren Begrenzungszaun des Geheges schuld, dass das Raubtier entkommen konnte. Das Bären-Weibchen hatte zunächst einen 1,20 Meter hohen Elektrozaun durchbrochen und war dann durch eine 35 mal 40 Zentimeter große Klappe in den benachbarten Bereich der Silberfüchse gekommen. Das war nur möglich, weil die Bärin durch den Winterschlaf viel Gewicht verloren hatte. Danach überwand sie einen eigentlich als sicher geltenden vier Meter hohen Stabgitterzaun im Fuchsgehege.

Zoodirektor: "Bärin fand Schwachstelle durch Zufall"

Ein einziges Element habe an diesem Zaun nicht mittig in der Halterung gesessen, sagte am Dienstag Zoodirektor Michael Böer. Der Montagefehler sei mit bloßem Auge nicht zu erkennen gewesen. "Tips hat sich zufällig genau dieses Element ausgesucht, sich mehrmals dagegen gelehnt und das Element gab nach", sagte Böer.

Zoo hat Schutz verstärkt

Der Zoo hatte die Bärin "Tips" erschossen, als das Tier Anstalten machte einen Mitarbeiter anzugreifen. Auch hielten sich in der Nähe Zoobesucher auf. Inzwischen seien alle Gehege gefährlicher Tiere untersucht worden. Die Gitterelemente des Bären-Außenzauns wurden mit zusätzlichen Schellen gesichert, der Elektrozaun wurde verstärkt und die Klappe zum Fuchs-Areal verkleinert. Als Konsequenz aus dem Raubtier-Ausbruch will der Zoo nun auch die Evakuierungspläne verbessern und die Lautsprecheranlage erweitern.

