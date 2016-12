Stand: 27.12.2016 10:01 Uhr

Zoll schnappt Männer mit 82 Kilo Amphetamin

Die A 30 zwischen der holländischen Grenze und Bad Oeynhausen ist als Teil der Verbindung Amsterdam-Berlin-Warschau eine beliebte Route für Schmuggler. Immer wieder gehen der Polizei und dem Zoll auf dem Abschnitt der Europastraße 30 Kriminelle ins Netz. Wie am 2. Dezember auf dem Rastplatz Waldseite Süd westlich von Bad Bentheim, wie nun bekannt wurde. Dort fasste der Zoll zwei junge Männer mit 82 Kilogramm Amphetamin und 8.500 Ecstasy-Tabletten. Die Drogen im Wert von einer Millionen Euro hatten die beiden in ihrem Auto versteckt.

Quittung lässt Zoll zweifeln

Als die Polizei die Insassen auf dem Rastplatz an der Autobahn kontrollierte, gaben die Männer zunächst an, seit dem 31. November in Amsterdam gewesen zu sein. Dort wollten sie nach eigenen Angaben auch das Wochenende verbringen. Weil sie aber eine Nachricht über einen Todesfall erhalten hätten, seien sie auf dem Weg nach Schweden, das berichteten die Männer zumindest dem Zoll. Doch bei einer ersten Durchsuchung des Autos fanden die Beamten eine Quittung aus dem schwedischen Malmö vom Tag zuvor. Der Zoll wurde stutzig, brachte das Fahrzeug zur Dienststelle und stellte dann dort die Drogen sicher. Die Frage nach Waffen, Drogen oder Bargeld hatten die beiden Männer zuvor verneint.

Fahrer und Beifahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück ergingen Haftbefehle.

