Stand: 22.12.2016 11:11 Uhr

Zoll findet Kokain für knapp eine Million Euro

Ein Doppelschlag gegen den Kokainschmuggel ist dem Osnabrücker Zoll gelungen. Bei zwei Fahrzeugkontrollen wurden insgesamt rund elf Kilogramm Kokain im Wert von knapp einer Million Euro gefunden. Wie das Hauptzollamt am Donnerstag mitteilte, wurden bereits in der vergangenen Woche mehr als drei Kilogramm des Rauschgifts bei einer Kontrolle auf der A 30 in der Grafschaft Bentheim entdeckt. Der 38-jährige Fahrer kam aus den Niederlanden und hatte die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneint. Weil er während der gesamten Befragung äußerst nervös wirkte, entschlossen sich die Ermittler zu einer intensiven Kontrolle des Wagens, bei der auch Spürhund "Spike" zum Einsatz kam. Nachdem das Tier angeschlagen hatte, bauten die Ermittler das Handschuhfach aus, hinter dem drei weiße Folienpakete mit dem Rauschgift zum Vorschein kamen. Der Reisende wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Acht Kilogramm Kokain im Fußraum

Bei einer weiteren Kontrolle auf der Bundesstraße 402 beschlagnahmten die Beamten acht Kilogramm Kokain in einem Auto, das zuvor ebenfalls aus den Niederlanden eingereist war. Bei der Durchsicht des Wagens fanden die Zöllner im Fußraum direkt hinter dem Beifahrersitz eine schwarze Leder-Tragetasche, in der sich in Plastik eingeschweißte Pakete mit dem Rauschgift befanden. Der 56-jährige Fahrer wurde daraufhin ebenfalls vorläufig festgenommen. Beide Männer wurden dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging in beiden Fällen Haftbefehl. Die Beschuldigten wurden in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

