Stand: 10.01.2017 15:12 Uhr

Wilde Verfolgungsjagd nach Familienzwist

Mehrere demolierte Autos und gefährliche Verkehrssituationen sind das Ergebnis einer filmreifen Verfolgungsjagd durch den Landkreis Grafschaft Bentheim am Montagmittag. Laut Polizei hatte alles damit angefangen, dass die Beziehung eines 19-jährigen Kölners mit einer 18-Jährigen den Angehörigen der beiden nicht recht war. Weil es nach Angaben des jungen Paares deshalb zu massiven Bedrohungen gekommen sein soll, erstatteten die beiden Strafanzeige gegen die Eltern des jungen Mannes bei der Polizei in Bad Bentheim.

Eltern wollten Paar trennen

Das Pärchen habe sich wegen der ernstzunehmenden Bedrohungen absetzen wollen, so ein Polizeisprecher. Den Eltern des 19-Jährigen gelang es aber, den ungefähren Aufenthaltsort des Paars in der Obergrafschaft festzustellen. Sie waren demnach entschlossen, zumindest den Sohn auch gegen dessen erklärten Willen nach Hause zu holen.

Mehrere Autos bei Flucht beschädigt

In Bad Bentheim kam es in den Nachmittagsstunden zum zufälligen Aufeinandertreffen der Parteien. Während die jungen Leute in einem blauen Pkw mit einem Kölner Kennzeichen vor einer Ampel warteten, trat die Mutter des Fahrers an dessen Fahrzeugtür, öffnete diese und wollte ihren Sohn zum Verlassen des Fahrzeugs bewegen. Dieser geriet nach eigenen Angaben in Panik und trat aufs Gaspedal. Die Mutter soll zudem ins Lenkrad gegriffen haben, wodurch dieser beim Anfahren mindestens drei Autos streifte und beschädigte.

Strafverfahren wegen Bedrohung und Straßenverkehrsgefährdung

Das junge Paar habe die Flucht jedoch fortgesetzt, auch weil sie von der Mutter und deren Mann mit einer Limousine verfolgt wurden, so der Polizeisprecher. Die wilde Verfolgungsjagd endete schließlich für alle Beteiligten auf dem Hof der Polizeidienststelle in Bad Bentheim. Die Eltern hätten nicht einsehen können, dass die volljährigen jungen Leute ihren Aufenthaltsort und Lebenspartner frei wählen können, sagte der Sprecher. Gegen mehrere der Beteiligten würden nun Strafverfahren wegen Bedrohung und Straßenverkehrsgefährdung geführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.01.2017 | 13:30 Uhr