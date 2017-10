Stand: 21.10.2017 10:06 Uhr

Wiesenhof-Schlachthof nach Brand vor Neustart

Die am Ostermontag 2016 bei einem Großbrand zerstörte Hähnchen-Schlachterei von Wiesenhof in Lohne (Landkreis Vechta) soll demnächst wieder in Betrieb genommen werden. Das Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg hat die dazu notwendige Genehmigung bereits am 1. September erteilt, teilte die Behörde mit. Der genaue Termin für die Wiederaufnahme der Produktion steht allerdings noch nicht fest. Nach Angaben von Wiesenhof ist der Bau des neuen Schlachthofes noch nicht abgeschlossen.

Neustart mit geringerer Schlachtkapazität

Die Genehmigung des Gewerbeaufsichtsamtes sieht die Schlachtung von 270.000 Hühnern pro Tag vor. Vor dem Brand lag die Kapazität bei 432.000 geschlachteten Tieren. Nach früheren Angaben von Wiesenhof wird es nach der Wiederinbetriebnahme einige Zeit dauern, bis dieses Niveau wieder erreicht wird. Wegen des Brandes seien Kunden und damit Marktanteile verloren worden.

Brand verursachte 300 Millionen Euro Schaden

Der Neubau wird mit einer deutlich besseren Brandschutztechnik ausgestattet sein. Es gibt automatische Brandmelder, die mit der Feuerwehr verbunden sind, und automatische Löschanlagen. Ein technischer Defekt hatte im März 2016 den Großbrand auf den Betriebsgelände von Deutschlands größtem Geflügelproduzenten ausgelöst. Versicherungsangaben zufolge liegt der Schaden bei rund 300 Millionen Euro. Vor dem Feuer arbeiteten in der Schlachterei 1.200 Menschen, darunter 450 Leiharbeiter und Werkvertragsarbeiter. Beim Neustart werden es deutlich weniger sein: Bereits im vergangenen Herbst hatten sich die Wiesenhof-Geschäftsführung und der Betriebsrat geeinigt, dass mehr als 500 feste Stellen wegfallen.

