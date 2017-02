Stand: 21.02.2017 14:23 Uhr

"Englisch kann ich eben nicht so gut wie Stricken"

Die Lage ist verstrickt - und dabei sah zunächst alles so blendend gut aus: Freunde, Verwandte und Nachbarn von Claudia Nieters säumten an Pfingsten 2016 die Straßen im emsländischen Werpeloh. Zahlreiche Medienvertreter filmten und fotografierten die Zeremonie, bei der ein von Nieters gestrickter sieben Kilometer langer Rekordschal seinen Eintrag in das Guinness Buch der Rekorde verdienen sollte. Ein Notar dokumentierte sogar das Ausrollen und Vermessen des Schals. Und tatsächlich übertraf dessen Länge deutlich den bisherigen Weltrekord. Doch nun kam die kalte Dusche: Sie habe die formalen Anforderungen der Londoner Rekordhüter nicht erfüllt, berichtete Nieters im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Das sei ihr am Telefon mitgeteilt worden. Für die Anerkennung des Weltrekords hätte die Vermessung von Anfang bis Ende gefilmt werden müssen.

Vereine profitieren von Verkaufserlösen

"Englisch kann ich eben nicht so gut wie Stricken", räumte die Emsländerin ein. "Da habe ich die Formulare wohl nicht gut genug verstanden." Nun hofft die 48-Jährige darauf, ihr Strickwerk immerhin in einem Rekordbuch für Deutschland, Österreich und die Schweiz unterbringen zu können. Die Enttäuschung sei nicht groß, sagte Nieters zu NDR.de. Das Stricken habe ihr große Freude gemacht - und mit 7.203 Metern habe sie ja auch eine neue Rekordlänge aufgestellt, die den alten Rekordschal eines Norwegers um fast drei Kilometer übertrifft. Nur eben ohne die erhoffte offizielle Krönung als Weltrekordhalterin. "Der Grundgedanke war es aber ohnehin, etwas Gutes zu tun", sagte Nieters. "Das ist auf jeden Fall geglückt und freut mich sehr." Mehr als 2.000 Einzelschals mit jeweils drei Metern Länge kann die passionierte Strickerin aus ihrem Riesenschal produzieren, und viele davon wurden bereits für gute Zwecke verkauft. Der Förderverein einer lokalen Grundschule hat 1.300 Euro dadurch eingenommen, die Freiwillige Feuerwehr 600 Euro, die A-Jugend des Sportvereins konnte mit 1.000 Euro einen Satz neuer Trikots kaufen. Und auch die Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" des NDR profitierte mit 100 Euro.

Manche verschenkt, viele verkauft

Knapp 1.000 Euro pro Kilometer hat sie selbst investiert, dazu noch zahlreiche Woll-Spenden erhalten. Dass die eingenommenen mehreren Tausend Euro nun nicht in die Familienkasse gehen - das ist für Claudia Nieters Ehrensache. Wie viel genau sie eingenommen hat, hat sie noch nicht errechnet. Eine ganze Reihe Schals habe sie auch verschenkt. Etwa an Jugendgruppen, die den Hof der Familie besucht und Interesse an dem Projekt gezeigt hatten. Einer anderen Gruppe aus Bremerhaven habe sie an einem verregneten Tag spontan 125 Schals zum Campingplatz gebracht - "damit sie es warm haben." Die Strick-Wut der 48-Jährigen aus Werpeloh hat also vielen Menschen genutzt. Und auch ihr Zuhause hat sich durch das langjährige Projekt verändert: Der Wollberg wuchs über die Jahre so sehr, dass er aus dem Wohnzimmer in die Garage umziehen musste, und nachdem die Familie in ein neues Haus gezogen war, konnte auch dort die Garage lange nicht für das Auto, sondern nur für den Schal genutzt werden. Manchmal muss man eben Prioritäten setzen.

Wann wird ein Guinness-Weltrekord anerkannt? Wie gelangt ein Rekord als Eintrag in das berühmte Guinness Buch? Dazu reicht es nicht aus, etwas besonders schnell oder besonders ausdauernd zu können oder eben einen besonders langen Schal zu stricken. Denn die Regeln der tatsächlich von der irischen Guinness-Brauerei 1954 als Wettbewerb ins Leben gerufenen World Records sind absolut strikt. Zwei Zeugen müssen den geglückten Rekordversuch bestätigen, und für Nachfragen zur Verfügung stehen. Foto- und Videoaufnahmen müssen das Ereignis dokumentieren, und zwar lückenlos von Anfang bis Ende. Für spezielle Rekorde gibt es auch spezielle Regeln, alles muss vorher abgesprochen werden. Wer ganz sicher sein will, kann einen offiziellen Guinness-Regelhüter einladen - allerdings müssen dann sämtliche Reise-, Unterbringungs und Verpflegungskosten sowie eine nicht unerhebliche Gebühr bezahlt werden.

Es sind noch Schals zu haben

Weit mehr als 50 Zentimeter pro Stunde habe sie am Ende geschafft, wurde schneller und schneller. Nach fünf Jahren Dauereinsatz ist nun allerdings erst einmal Schluss mit Stricken. In ihrer Freizeit wird der verhinderten Rekordhalterin künftig aber nicht langweilig: "Wir haben uns gerade neue E-Bikes gekauft", sagte Nieters. "Und einen Pool in unserem Garten gebaut." Emotional befasst ist sie mit dem Schal allerdings immer noch: "Er war so etwas wie mein persönliches Tagebuch, ich habe darin Ereignisse wie unsere Silberhochzeit oder Weihnachten farblich verarbeitet." Wer noch ein Exemplar haben möchte, kann sich bei Claudia Nieters melden. Durchschnittlich würden pro Schal freiwillig etwa zehn Euro gespendet, aber auch geringere Beträge seien willkommen. Ein kleiner Trost für die Schalmacherin: Zumindest unter den Trägern ihres Strickerzeugnisses ist mindestens ein Rekordhalter. Die letzte Lieferung sei nämlich nach Berlin gegangen, erzählte sie - an den Mann mit der größten Polizeimützensammlung der Welt. Und das sogar ganz offiziell.

