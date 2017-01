Stand: 10.01.2017 16:55 Uhr

"Verwarnung" für Bobbycar-Falschparker Jim

Es war kurz vor Silvester, als Beamte der Autobahnpolizei Osnabrück das falsch geparkte Fahrzeug direkt vor ihrer Dienststelle entdeckten: Mitten auf dem Gehweg stand - ein rotes Bobbycar. Seitdem fahndete die Polizei nach dem Besitzer - auf eine Weise, die doch recht entzückend war. "Kleiner, roter Falschparker gefunden" stand auf einem Zettel neben der Polizeiwache. Falls jemand sein "1-PamperS-starkes Fahrzeug" vermisse, könne er sich telefonisch bei der Dienststelle melden. Obwohl das Bobbycar eigentlich verkehrswidrig mitten auf dem Gehweg geparkt war, müsse sich der Besitzer nicht scheuen, sich bei der Polizei zu melden: "Wir werden von einer Verwarnung absehen", sagte Axel Bühning von der Autobahnpolizei. Nun hat sich der Eigentümer gemeldet: Es ist der dreijährige Jim.

Videos 00:32 min "Fahrerflucht" - Wem gehört das Bobbycar? In Osnabrück hat ein kleiner Falschparker sein Auto vor der Polizeiwache stehen lassen. Die Polizei fahndet nun nach dem Besitzer des kleinen roten Flitzers. Video (00:32 min)

Aus den Augen, aus dem Sinn

Offenbar war er "dem immensen Fahndungsdruck nicht mehr gewachsen, so dass er sich am Dienstagnachmittag im Beisein seiner Mutter Katharina in der Dienststelle der Autobahnpolizei an der Augustenburger Straße stellte", schreiben die Osnabrücker augenzwinkernd in einer Mitteilung. In ihrer "Vernehmung" erklärten Mama und Sohn, dass sie zur Tatzeit am 30. Dezember zu Fuß eine Besorgung erledigen wollten. Da das Laufrad von Jim zu diesem Zeitpunkt aber einen Defekt hatte, sei das Bobbycar wieder aus dem Keller geholt worden. "In der Augustenburger Straße hatte der kleine Mann aber offenbar keine Lust mehr auf seinen roten Flitzer, so dass man sich kurzfristig zum Abstellen des Gefährts entschied." Auf dem Rückweg wurde das Gefährt jedoch vergessen.

Strafe: Probesitzen im Streifenwagen

Bis zum vergangenen Freitag: In den Medien erfuhr Mama Katharina von dem Fund. Freudestrahlend konnte Jim am Dienstagnachmittag bei der Polizei sein Bobbycar besteigen und erhielt von der Polizei zudem noch eine "Verwarnung" in Form einer Tafel Schokolade, eines Malbuchs und eines Halstuchs. "Darüber hinaus wurde er verdonnert, in einem Streifenwagen Probe zu sitzen", teilt die Polizei mit.

