Verletzte bei Explosion in Dissener Spedition

Bei einer Explosion auf dem Gelände einer Tiefkühlspedition in Dissen (Landkreis Osnabrück) sind am Samstagvormittag sieben Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ereignete sich das Unglück gegen 9.45 Uhr bei der Reinigung einer Kühlanlage. Der hierzu verwendete Stickstoff entzündete sich offenbar durch in der Nähe laufende Schweißarbeiten, sagte sie NDR.de. Bei den Verletzten soll es sich um Mitarbeiter handeln. Die beiden Schwerverletzten, ein 20-jähriger und ein 27-jähriger Mann, mussten in Spezialkliniken geflogen werden.

Autobahnausfahrt zwischenzeitlich gesperrt

Nach Angaben der Polizei zog eine große Rauchwolke in Richtung der Autobahn 33, die Ausfahrt Dissen-Süd musste wegen des Brandes vorübergehend gesperrt werden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist vor Ort. Aktuell soll es noch einige Brandherde geben. Die Polizei rief per Twitter dazu auf, die Gegend weiträumig zu umfahren. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

