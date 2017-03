Stand: 15.03.2017 11:18 Uhr

Vater entdeckt 18-jährigen Sohn im Unfallwrack

Ein Bild der Verwüstung hat sich den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei am späten Dienstagabend nach einem Autounfall in der Gemeinde Bohmte (Landkreis Osnabrück) geboten. Auf der Kreisstraße fanden sie ein völlig zerstörtes Auto vor, dessen Motorblock herausgerissen war und etwa zehn Meter entfernt in einer Grundstückseinfahrt lag. Auch die Fahrertür des Pkw war abgerissen. Einer der Ersthelfer am Unfallort war laut Polizei der Vater des 18 Jahre alten Unfallfahrers, der überrascht seinen Sohn erkannte. Kurz darauf erkannte zudem einer der herbeigerufenen Feuerwehrleute seinen 30 Jahre alten Bruder als Beifahrer im Unfallfahrzeug. Der 18-Jährige kam mit schweren Verletzungen, der 30-Jährige mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei ist höchstwahrscheinlich überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall.

18-Jähriger überschlägt sich mit Pkw 15.03.2017 09:45 Uhr In Bohmte sind vergangene Nacht ein 18-jähriger Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer mit einem Pkw verunglückt. Das Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich mehrmals.







Auto zieht Schneise der Verwüstung

In einer Rechtskurve verlor der 18-jährige Fahrer laut Polizei die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw driftete daraufhin nach links ab, fuhr über einen Grünstreifen, einen Geh- und einen Radweg, zerstörte einen Gartenzaun, prallte gegen drei Bäume und gegen einen weiteren Zaun. Anschließend wurde das Autowrack zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es schließlich stehen blieb. Es sei "sehr naheliegend", dass der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, sagte ein Sprecher der Polizei. Zum einen ließen die Unfallspuren diesen Schluss zu und zum anderen sei kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen. Den Schaden beziffert die Polizei auf 27.500 Euro.

