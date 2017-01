Stand: 07.01.2017 13:03 Uhr

Laut, alt - und immer noch intakt

Die Sammlung von Matthias Werner steht im Keller seiner Oma, dort hat er sich ein eigenes kleines Museum eingerichtet. Was er sammelt, hat eigentlich auch fast jeder selbst zu Hause, nämlich Staubsauger. Nur: Der 40-Jährige hat gut 600 unterschiedliche Modelle. Die ältesten stammen aus den 1930er-Jahren.

Videos 02:48 min Seit 30 Jahren Staubsauger-Sammler Der Staubsauger-Sammler Matthias Werner hat sich im Keller seiner Großmutter ein eigenes Museum eingerichtet, indem er über 600 verschiedene Staubsauger-Modelle ausstellt. Video (02:48 min)

Was die Hausfrau nicht kennt, verstaut sie im Schrank

Der Faible für Staubsauger begann schon, als Werner vier Jahre alt war: Das Geräusch habe es ihm angetan, so Werner. "Der Sauger musste Krach machen", erzählt er. Dann sei er damit auf der Terrasse und auf dem Rasen - und natürlich durch die Wohnung gelaufen. Von elektrischen Staubsaugern waren nicht immer alle so begeistert wie Werner, erzählt der Staubsauger-Experte. Deshalb habe er auch viele Staubsauger aus den 1950er- und 60er-Jahren, die er in der Originalverpackung bekommen hat: "Die hatten früher Angst, das war halt irgendetwas Elektrisches, das sie nicht kannten. Und haben dem auch nicht getraut." Die Staubsauger wurden dann im Kleiderschrank verstaut, "weil die Hausfrau einfach gesagt hat: 'Och nee, ich nehme lieber meinen Teppichklopfer und dieses elektrische Ding fasse ich nicht an'", erzählt Werner.

Sie saugen noch immer

Fast alle Staubsauger der Sammlung sind noch funktionstüchtig und kommen auch immer mal wieder im Museum zum Saug-Einsatz. Vor allem, wenn Werner Besuchern seine Schätze präsentiert. Besonders die ganz alten Modelle sorgen oft für Staunen. Wie zum Beispiel ein rostrotes Exemplar aus den 30er-Jahren - ein Gerät ohne Elektroanschluss, der noch mit einer Art Blasebalg angetrieben wird. "Das ist einer der ersten Staubsauger überhaupt", sagt er. "Die Saugleistung lässt jedoch zu wünschen übrig."

