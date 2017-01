Stand: 23.01.2017 11:49 Uhr

Lebensgefahr: Eisläufer brechen in Dümmer See ein

Angesichts der frostigen Temperaturen ist die Verlockung derzeit groß, die Eisflächen auf den niedersächsischen Seen zu betreten. Dass dies nicht nur leichtsinnig, sondern auch äußerst gefährlich ist, hat sich am Sonntag auf dem Dümmer See in Damme (Landkreis Vechta) gezeigt. Zwei 46 und 51 Jahre alte Schlittschuhläufer brachen hier durch die Eisdecke. Der ältere Mann, der mit einer Körpertemperatur von 28 Grad ins Krankenhaus eingeliefert wurde, schwebt noch in Lebensgefahr. "Er konnte erst nach rund zwei Stunden von der Feuerwehr gerettet werden", sagte eine Sprecherin der Polizei Cloppenburg gegenüber NDR.de. Sein 46-jähriger Begleiter wurde deutlich schneller von Passanten aus dem Wasser gezogen. Er erlitt ebenfalls Unterkühlungen, ist jedoch stabil.

Feuerwehr rettet eingebrochene Eisläufer 23.01.2017 09:52 Uhr Am Sonntag sind zwei Schlittschuhläufer in den Dümmer See eingebrochen. Erst nach einigen Stunden konnte die Feuerwehr beide finden, sie waren stark unterkühlt.







Nebel erschwert die Suche

Spaziergänger hatten am Sonntagnachmittag Hilfeschreie gehört und die Rettungskräfte alarmiert. Dichter Nebel erschwerte jedoch die Suche nach den Männern, die rund 400 Metern vom Ufer entfernt eingebrochen waren. Obwohl die Feuerwehr ein Luftkissenboot einsetzte, konnte der 51-Jährige erst am späten Nachmittag geborgen werden. "Er war glücklicherweise nicht mit dem ganzen Körper im Wasser, sonst wäre die Hilfe wohl zu spät gekommen", sagte die Polizeisprecherin. Nach Angaben der Polizei Cloppenburg ist der Dümmer See nicht freigegeben. Das Betreten erfolge auf eigene Gefahr.

DLRG warnt vor Betreten von Eisflächen

Auch den anderen Regionen Niedersachsens wird vor dem Betreten der Eisflächen gewarnt. Wegen zwischenzeitlicher Plusgrade sei das Eis noch viel zu dünn und trage noch nicht, warnt etwa der DLRG-Landesverband Niedersachsen. Generell würden die Behörden erst ab einer Dicke von 15 Zentimetern - bei Fließgewässern sogar 20 Zentimetern - die Freigabe erwägen.

Auch Eis auf Maschsee "viel zu dünn"

"Auch auf dem Maschsee ist das Eis derzeit noch viel zu dünn", sagte ein Sprecher der Stadt Hannover. Hier müsse die Eisschicht eine Dicke von mindestens 13 Zentimetern haben, damit der See betreten werden kann - dann allerdings auch auf eigene Gefahr. "Angesichts der Wettervorhersage wird das aber auf absehbare Zeit nicht passieren", hieß es. Bei den jüngsten Messungen im Uferbereich sei das Eis gerade mal zwei Zentimeter dick gewesen.

In Göttingen fehlen noch drei Zentimeter

Auch der Kiessee in Göttingen ist noch nicht zum Eislaufen frei gegeben. Nach Angaben der Göttinger Sport- und Freizeitgesellschaft ist das Eis aktuell neun Zentimeter dick; erst bei zwölf Zentimetern werde hier die weiße Flagge gehisst. Die Schneeschicht verhindere, dass der See schneller zufriere. Auch das Eis auf dem Seeburger See im Eichsfeld ist noch zu dünn. Eine Gemeindesprecherin warnt dringend davor, die Fläche zu betreten. Aus Naturschutzgründen wird der Seeburger See ohnehin nicht zum Schlittschuhlaufen frei gegeben.

Keine Messungen am Zwischenahner Meer

Am Zwischenahner Meer im Ammerland stehen am Ufer Warnschilder, die vor dem Betreten des Eises warnen. Nach Angaben einer Sprecherin der Gemeinde wird die Stärke der Eisdecke nicht mehr gemessen und der See auch nie offiziell freigeben. Das Betreten erfolge grundsätzlich auf eigene Gefahr.

DLRG warnt vor dem Betreten der Gewässer

In Sarstedt im Landkreis Hildesheim hat die Polizei am Wochenende mehrfach Schlittschuhläufer aufgefordert, die Eisfläche eines Sees zu verlassen - darunter auch Eltern mit ihren Kindern. Der DLRG-Landesverband warnt generell davor, derzeit Eisflächen von niedersächsischen Gewässern zu betreten. Das Eis sei jetzt noch viel zu dünn und nicht tragfähig. Eltern sollten ihre Kinder auf diese Gefahr aufmerksam machen.

