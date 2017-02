Stand: 20.02.2017 16:06 Uhr

Rosenmontag in Damme: Gast Altmaier zeigt Humor

In Damme sind die Narren los und das - wie immer - eine Woche zu früh. Tausende Besucher feierten beim heutigen Rosenmontagsumzug die über 250 Gruppen und liebevoll geschmückten Festwagen. Als Ehrengast war Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) geladen - und der bewies in seiner närrischen Rede Sinn für Humor.

Altmaier dankbarer Gast

So griff Altmaier die Vision von Benno Goda, Präsident der Karnevalsgesellschaft auf, dass die Stadt Damme mit dem Austritt aus der EU drohe. Hannover, so Altmaier, habe inzwischen Kenntnis vom drohenden "Dammxit" genommen. Dass er zum Dammer Karneval eingeladen worden sei, habe seine Mutter damit kommentiert, dass seine harte Arbeit in der Politik sich nun wohl "endlich gelohnt habe", scherzte der Politiker. Altmaier lobte außerdem die vielen politischen Anspielungen der Dammer Festwagen. "Die Politik bekommt bei jedem Karneval den Spiegel vorgehalten", sagte der CDU-Politiker.

Deutlich weniger Besucher beim Rosenmontagsumzug

Wie die Polizei mitteilte, verlief das heutige Fest friedlich. Trotz des politischen Ehrengasts kamen deutlich weniger Besucher zum Rosenmontagsumzug als noch zum ersten Fastnachtumzug am Sonntag.

Cowboys, Indianer - und Trump

Traditionell steht beim "Dammer Carneval" nicht die Politik im Vordergrund, sondern Themen wie Cowboys und Indianer, Monster, Astronauten und Piraten. Doch dieses Mal kommt man in Damme an einem Politiker nicht vorbei: US-Präsident Donald Trump wird in vielen Variationen veräppelt. Thematisiert werden außerdem der Brexit, TÜV-Auflagen für die eigenen Festwagen, aber auch regionale Themen wie das Kloster oder das Freibad.

15.000 Menschen verfolgen Umzug am Sonntag

Erster Höhepunkt der 403. Auflage des "Dammer Carneval" war der Umzug am Sonntag. Ab 12.33 Uhr zogen rund 8.000 Narren durch die Stadt, mehr als 15.000 Menschen säumten die acht Kilometer lange Strecke, wie die Stadt mitteilte. Es flogen reichlich Bonbons, Schokolade und Blumensträuße. Nach Angaben der Polizei lief alles nach Plan, Zwischenfälle wurden nicht gemeldet.

Früher feiern, dann Dauerbeten

Dass die Dammer mit ihrem Karnevalswochenende Jahr für Jahr eine Woche früher dran sind als die Narren im Rheinland, hat einen guten Grund: Vor mehr als 100 Jahren wollte die katholische Kirche dem närrischen Treiben Einhalt gebieten. Der damalige Bischof von Münster verordnete deshalb seinen Schäfchen kurzerhand für die Karnevalszeit ein 40-stündiges Dauerbeten. Die gehorchten zwar, was das Beten anging - feierten dafür aber einfach eine Woche früher. So halten die Dammer es heute noch. Auch in Bremen feiern die Karnevalisten übrigens früher - dort lief am Sonnabend der Samba-Karneval.

Große Umzüge in Braunschweig und Osnabrück Ein Wochenende nach dem Dammer Karneval - also zur gewohnten Narrenzeit - stehen weitere Umzüge in Niedersachsen an. Highlights sind die beiden großen Umzüge in Osnabrück am Ossensamstag (25. Februar) und in Braunschweig der Schoduvel (26. Februar). Beide zeigt NDR.de im Livestream.

