Stand: 10.01.2017 19:26 Uhr

Rocker wollen Lingen schützen - Polizei besorgt

Mitglieder eines Motorradclubs sorgen sich offenbar um die Sicherheit in der Innenstadt von Lingen. Zwei regionale Ableger des Clubs "Brothers MC" haben sich nach eigenen Angaben am Wochenende im Emsland getroffen - zu einer "Stadtbesichtigung", wie es die Rocker nennen. Sie seien keine Bürgerwehr, betonen sie. Als Grund geben sie an, dass es im Bereich eines Einkaufszentrums in den vergangenen Wochen sexuelle Übergriffe auf Frauen gegeben habe.

Polizei: Keine Übergriffe bekannt

Die Polizei beobachtet die Aktion mit Sorge. Es gebe keinen Grund für Sicherheitsbedenken im Lingener Zentrum, sagt Polizeisprecher Dennis Dickebohm. Im gesamten Jahr 2016 seien dort keine Attacken, wie sie von der Gruppe angesprochen würden, registriert worden. In den ersten Tagen des neuen Jahres sei ebenfalls keine gemeldet worden. Auf der Facebook-Seite des Motorradclubs hat die Polizei eine entsprechende Stellungnahme veröffentlicht.

Meldungen "gezielt platziert"?

Dass es keine Anzeigen gibt, müsse nicht heißen, dass nichts passiere, so die Antwort des "Brothers MC". Doch die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Berichten über Angriffe um Falschinformationen handelt - und diese einem bestimmten Zweck dienen: "Dass man über die gezielte Platzierung solcher Meldungen offenbar versucht, das subjektive Sicherheitsgefühl der Lingener Bürger negativ zu beeinflussen", so Dickebohm.

Club will Aktion ausdehnen

Im Internet erntet der Motorradclub viel Zustimmung und Lob von anderen Facebook-Nutzern und will seine "Spaziergänge" in den kommenden Wochen ausweiten. "Das war erst der Anfang", heißt es in der Mitteilung in dem sozialen Netzwerk. Diese sogenannten Spaziergänge seien kein Vergehen, sagt die Polizei. Die Verbreitung von Falschmeldungen werde sie jedoch nicht tolerieren. Die Beamten erwägen, die entsprechenden Facebook-Einträge löschen zu lassen.

