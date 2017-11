Stand: 01.11.2017 10:34 Uhr

Rinderherde von Güterzug erfasst - vier Tiere tot

Eine ausgebrochene Rinderherde ist in der Nacht zu Mittwoch im Landkreis Ammerland von einem Güterzug erfasst worden. Dabei wurden vier Tiere getötet. Der Zug auf der Fahrt von Oldenburg nach Wilhelmshaven hatte die Rinder gegen zwei Uhr bei Rastede erfasst, teilte die Bundespolizei mit. Dabei war Zug mit einer Geschwindigkeit von etwa 80 Stundenkilometern unterwegs. Wegen der Dunkelheit hatte der Zugführer nicht rechtzeitig bremsen können. Die Strecke musste zunächst für zwei Stunden gesperrt werden.

Polizei sucht stundenlang nach vermissten Tieren

Gemeinsam mit dem Tierhalter, den die Polizei noch in der Nacht ausfindig machen konnte, wurden die Tiere geborgen. Sechs Rinder fehlten jedoch noch, sodass alle Züge angewiesen wurden, langsam zu fahren. Am Vormittag konnten die letzten vermissten Tiere gefunden werden. An der Lok und an zwei Kesselwagen des Zuges entstand ein Schaden. Wie hoch er ist, ist noch unklar. Nachfolgende Züge verspäteten sich um etwa zwei Stunden. Warum die Tiere ausbrechen konnten, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

