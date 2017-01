Stand: 08.01.2017 11:11 Uhr

Rettungskräfte finden toten Taucher im Heidesee

Nach mehrstündiger Suche haben Taucher der DLRG am Sonntagmorgen einen Mann tot aus dem Heidesee in Holdorf (Landkreis Vechta) geborgen. Wie Polizeisprecherin Maren Fokken gegenüber NDR.de mitteilte, schlug gegen 10.40 Uhr auf einem Boot ein Wasserrettungshund an. Die Einsatzkräfte entdeckten daraufhin die unter der Wasseroberfläche treibende Leiche. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich dabei um einen vermissten 30-Jährigen aus Lohne.

Weitere Informationen 00:58 min Schwierige Suche nach vermisstem Taucher Am Sonnabend ist am Heidesee in Holdorf ein Sporttaucher als vermisst gemeldet worden. Eine erste Suche bei eisigen Temperaturen in der Nacht brachte noch keinen Erfolg. Video (00:58 min)

Auto und Kleidung am Ufer entdeckt

Der Mann war am Samstagnachmittag zu dem See aufgebrochen, um seine neue Tauchausrüstung zu testen. Nachdem er bis zum Abend nicht zurückgekehrt war, meldete ihn seine Freundin als vermisst. Die Kleidung und das Auto des Mannes wurden daraufhin am Ufer des Sees gefunden. Eine umfangreiche Suche war in der Nacht ohne Ergebnis abgebrochen worden. Die Rettungsarbeiten, an denen Feuerwehr, Polizei, Wasserwacht und mehrere Ortsgruppen der DLRG beteiligt waren, wurden durch eine Eisschicht auf dem See erschwert.

Genaue Ursache noch unklar

Der Grund für das Unglück ist nach Angaben von Fokken noch unklar. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Fokken geht davon aus, dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft zudem eine Obduktion der Leiche durchgeführt werden wird. Hinweise auf eine Straftat gibt es nach Angaben der Sprecherin nicht. Ob der Taucher aufgrund der Wetterbedingungen bei seinem Tauchgang extrem fahrlässig gehandelt hat, konnte sie nicht sagen.

