Stand: 03.02.2017 18:28 Uhr

"Reichsbürger" ist Munition und Waffenschein los

Der Landkreis Osnabrück wollte im Fall eines sogenannten Reichsbürgers durchgreifen und ihm seine Schusswaffen abnehmen. Am Freitagnachmittag haben vier Polizisten und zwei Vertreter des Landkreises den Mann deshalb zu Hause in Glandorf aufgesucht. Der Jäger, der zeitweilig offenbar 15 Gewehre besaß, hatte allerdings einen Großteil davon bereits verkauft und konnte darüber auch Belege vorweisen.

Munition und "Teile von Waffen" gefunden

Wie der Landkreis am Freitagabend mitteilte, wurden bei einer Durchsuchung der Wohnung zwar keine kompletten Gewehre, aber "umfangreiche Munition und wesentliche Teile von Waffen" sichergestellt, außerdem zwei Waffenbesitzscheine. Offen sei noch der Verbleib von fünf Waffen. Ihrem Besitzer zufolge befinden sie sich in Irland, wo er seit 2015 seinen Hauptwohnsitz angemeldet hat. Man werde nun mit den irischen Behörden in Kontakt treten, um sich darüber Gewissheit zu verschaffen, hieß es.

Erlass verbietet "Reichsbürgern" Waffenbesitz

Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte vor einigen Monaten per Erlass verfügt, dass "Reichsbürger" keine Waffen besitzen dürfen. Da der Jäger seinen ersten Wohnsitz im Ausland hat, war für seinen Fall zunächst nicht der Landkreis zuständig, sondern das Bundesverwaltungsamt in Köln. Zuletzt waren nach Angaben des Landkreises aber "Anhaltspunkte erkennbar" geworden, dass der Mann "entgegen seiner Abmeldung nach Irland doch eine Wohnung in Glandorf unterhält". Die Zuständigkeit ging zurück an den Landkreis, der die nun erfolgten Maßnahmen ergreifen konnte.

Keine Waffenscheine für Reichsbürger Niedersachsen 18.00 Uhr - 18.11.2016 18:00 Uhr







03.02.2017 | 19:30 Uhr