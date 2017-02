Stand: 22.02.2017 09:26 Uhr

Prozess: Häuser von Saunagästen ausgeraubt

Wegen schweren Bandendiebstahls müssen sich ab heute ein 51 und ein 52 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie zwischen Oldenburg und Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) 20 Einbrüche begangen haben - und zwar mit einer dreisten Masche: Vor öffentlichen Schwimmbädern und Saunen sollen die beiden Niederländer Menschen beobachtet haben, die mit besonders teuren Autos vorfuhren. Hatten die Ausgewählten dann ihre Sachen eingeschlossen, brachen die Täter nach Auffassung der Staatsanwaltschaft die Spinde auf und entwendeten Wertsachen sowie Auto- und Haustürschlüssel. Während sich die arglosen Badegäste entspannten, sollen die beiden Angeklagten mit den Autos der Opfer zu deren Häusern gefahren sein und diese ausgeräumt haben.

Es drohen bis zu zehn Jahre Haft

20 Einbrüche nach diesem Schema werden den beiden Männern zur Last gelegt. Unter anderem sollen sie in Oldenburg, Bad Bentheim und Rheine zugeschlagen haben. Im Falle einer Verurteilung drohen den Beschuldigten bis zu zehn Jahre Haft. Der 51-Jährige sitzt bereits seit Ende August in Untersuchungshaft. Das Oberlandesgericht Oldenburg entschied, den Mann aufgrund der umfangreichen Ermittlungen in diesem Fall so lange festzuhalten.

