"Professor des Jahres" kommt aus Osnabrück

Sein Markenzeichen ist die Fliege - und offenbar auch "die Freude an der akademischen Lehre". Damit begründet zumindest die Jury des Karrieremagazins "Unicum Beruf" die Wahl des Osnabrücker Professors Uwe Kanning zum "Professor des Jahres". Für Kanning und die Universität Osnabrück ist das eine Premiere: Zum ersten Mal geht dieser Titel an die Hochschule. Er sei von seinen Studenten nomiminert worden, sagte Kanning im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen, die Jury bestehe aus Wissenschaftlern und Vertretern der Wirtschaft. Mit Wirtschaft kennt der Preisträger sich gut aus, immerhin hat er einen Lehrstuhl für Wirtschaftspsychologie in Osnabrück.

"Ich glaube, Leidenschaft ist wichtig"







"Bedanke mich sehr herzlich"

"Ich habe mich außerordentlich über diese großartige Auszeichnung gefreut und bedanke mich sehr herzlich bei den vielen Studierenden, Absolventinnen und Absolventen, die mich nominiert haben", sagte Kanning auf der Internetseite der Hochschule. Einer der Schwerpunkte bei der Wahl ist die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Hier konnte Kanning punkten, denn er berät verschiedene Unternehmen in Fragen der Personalpolitik. "Davon kann ich dann immer wieder Beispiele in meine Vorlesungen einbringen und den Studenten zeigen, dass sie nicht nur für die Prüfungen lernen", so der Professor weiter.

