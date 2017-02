Stand: 25.02.2017 14:16 Uhr

Osnabrück feiert: Ossensamstag jetzt live

Heute setzt ganz Osnabrück die Pappnase auf: Die fünfte Jahreszeit feiert mit dem Ossensamstag in der Hase-Stadt ihren traditionellen Höhepunkt. Rund 100 Wagen und Fußgruppen werden dann unter "Osna Helau-Rufen" durch die Innenstadt ziehen. Wie es sich für einen echten Karnevalsumzug gehört, ist auch ein Prinzenpaar beim närrischen Treiben an der Hase dabei. In diesem Jahr haben Siegmar I. und Britta I. die Regentschaft inne. Und natürlich wird auch viel Publikum beim Umzug zugegen sein.

Live: Der Festumzug zum Ossensamstag "Osna Helau": Zehntausende Menschen werden auf den Straßen Osnabrücks den Ossensamstag feiern. Wer nicht vor Ort dabei sein kann den Umzug hier verfolgen NDR.de überträgt live.

Hallo Niedersachsen berichtet aus Osnabrück

Frohnaturen, die heute kräftig auf der Straße feiern, können ihr Bild vom Ossensamstag mit etwas Glück in einer umfangreichen Fotostrecke auf unserer Seite finden. Und auch das NDR Fernsehen berichtet in seinem Regionalmagazin Hallo Niedersachsen über den Osnabrücker Karneval.

Superhelden und Weltraumschurken

Videos 01:18 min Geld, Geld, Geld - aber bitte aus Schokolade Das Team um Kurt Kassens bastelt jedes Wochenende an den Karneval-Accessoires für den bevorstehenden Auftritt beim Ossensamstag. Das Thema dieses Jahr: "Korruption bei der FIFA". Video (01:18 min)

Im vergangenen Jahr feierten Zehntausende bei Osnabrücks Straßenkarneval mit - unter anderem standen Kostüme von Superhelden und Weltraumschurken hoch im Kurs. In diesem Jahr könnte der neue amerikanische Präsident Donald Trump als Vorbild für den einen oder anderen Jecken dienen. Dass die Osnabrücker keine Scheu vor "großen Tieren" haben, bewiesen die Karnevalisten jedenfalls im vergangenen Jahr: Da nahmen sie den Weltfußballverband FIFA aufs Korn.

Dammer feiern, Braunschweiger warten

Andernorts in Niedersachsen ist seit dem Wochenende schon die närrische Zeit ausgebrochen: Die Dammer feiern ihren "Carneval" traditionell bereits eine Woche vor dem Rosenmontag. Der Zuspruch in der kleinen Stadt im Oldenburger Münsterland war wieder riesig. 15.000 Menschen feierten ausgelassen auf den Straßen. Etwas länger gedulden müssen sich die Braunschweiger Jecken. Der Schoduvel, Niedersachsens größter Karnevalsumzug, geht am nächsten Sonntag über die Bühne.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.02.2017 | 07:30 Uhr