Stand: 14.02.2017 16:54 Uhr

Munition verbrannt - Explosionen im Kamin

Ein Betrunkener hat im niedersächsischen Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück Munition in seinem Kamin verbrannt. Ein Nachbar hatte in der Nacht zu Dienstag die Einsatzkräfte der Polizei verständigt, weil er immer wieder Explosionen aus der Wohnung gehört hatte. Als die Beamten eintrafen, saß der Mann seelenruhig auf seinem Sofa - seinen Blick auf den bereits beschädigten Kamin gerichtet, in dem es immer noch zu Explosionen kam.

Munition, Handfeuerwaffe und Langwaffen zu Hause gelagert

In dem Kamin machten die Beamten noch intakte Munition sowie Schrotpatronen aus. Nachdem die Polizei den Tatverdächtigen aus der Gefahrenzone gebracht hatte, rückte die Feuerwehr an, um das Feuer im Kamin zu löschen. Wie sich herausstellte, hatte der Mann größere Mengen Munition, eine Handfeuerwaffe und drei Langwaffen in seiner Wohnung gelagert. Er besitzt mehrere waffenrechtliche Bescheinigungen. Die Beamten nahmen den Mann vorübergehend in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Weitere Informationen Was unterscheidet Waffenschein und -besitzkarte? Das Waffengesetz regelt den Erwerb, Besitz und das Mitführen von Waffen und Munition. Unterschieden wird zwischen der Waffenbesitzkarte, dem Waffenschein und Kleinem Waffenschein. (28.11.2016) mehr Lüneburg: Betrunkener Jäger muss Waffen abgeben Ein Jäger, der betrunken Auto gefahren ist, hat nicht nur seine Fahrerlaubnis, sondern auch seinen Waffenschein verloren. Das hat das Verwaltungsgericht Lüneburg am Montag entschieden. (08.02.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.02.2017 | 16:00 Uhr