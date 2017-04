Stand: 03.04.2017 11:53 Uhr

Mika vor dem großen Sprung von Josephine Lütke

Mika Möller ist einer der kleinsten und jüngsten hier im Skatepark Osnabrück. Doch was das Skateboarding angeht ist er deutschlandweit einer der Größten. "Skaten ist einfach ein sehr gutes Hobby und man trifft ganz viele Leute in einer sehr guten Atmosphäre", sagt Mika und das mit gerade mal 13 Jahren. Seine Stimme klingt dabei ruhig und lässig. Neben den Rampen auf der Wiese sitzen Jugendliche und junge Erwachsene. Sie quatschen und hören Musik. Immer wieder steht einer auf, schwingt sich auf sein Brett und rollt los. Mika rauscht eine Rampe runter, springt über ein Hindernis und wirbelt sein Skateboard dabei durch die Luft. Neben ihm gleitet ein älterer Skater eine Kante entlang. Auch ein paar Biker springen über die Rampen.

Der Überflieger auf der Skate-Rampe 30.03.2017 17:00 Uhr Autor/in: Josephine Lütke Mika Möller ist gerade einmal 13 Jahre alt - und hat schon einen Europameister in die Knie gezwungen. Bei der ARD-Show "Klein gegen Groß" ging er aus dem Duell als Sieger hervor.







Das erste Skateboard mit sechs Jahren

Fußball, Hockey, Handball: Schon als kleines Kind hat Mika verschiedene Sportarten ausprobiert. Mit sechs Jahren stand er das erste Mal auf einem Skateboard und hat es einfach ausprobiert. "Und dann habe ich den 'Ollie' geschafft, den Basistrick. Da springt man zusammen mit seinem Skateboard hoch." Also blieb er dran, lernte mehr Tricks und wurde immer besser. Mit acht Jahren gewann er seinen ersten Wettbewerb. Vergangenes Jahr wurde er mit zwölf Jahren siebter bei den Deutschen Meisterschaften und dieses Jahr ist er bereits Norddeutscher Meister geworden. Im Februar machte er bei der ARD-Show "Klein gegen Groß" mit und schlug den ehemaligen Europameister und fünffachen Deutschen Meister Alex Mizurov.

Skater halten zusammen

Bei den überregionalen Skatewettbewerben treten alle Altersklassen gegeneinander an. Einen harten Konkurrenzkampf gebe es allerdings nicht, sagt Mika. "Man will natürlich auch etwas erreichen beim Contest, aber Skaten hat mehr mit Spaß und mit der Gemeinschaft zu tun", sagt er. Auch seine Mutter Silke Möller, die fast immer bei den Wettbewerben dabei ist, hat das schon beobachtet. "Es ist zwar eine Einzelsportart, aber trotzdem halten alle zusammen und feiern sich gegenseitig, wenn einer etwas Tolles macht."

Schürfwunden gehören dazu

Mika sitzt auf der Bank neben der Rampe. Kurze Pause. Es ist warm in der Frühlingssonne. Neben ihm sitzt ein älterer Skater. Er hat seinen Arm um Mika gelegt. Bei gutem Wetter ist Mika fast jeden Tag im Osnabrücker Skatepark. Im Winter und bei Regen trainiert er in der Skatehalle. "Halfpipe fahren ist das Schwierigste", sagt Mika. "Da habe ich auch Angst vor." Mika ist "Streetskater" und springt eher über kleine Hindernisse wie Treppen und Stangen. Nicht jeder Trick klappt beim ersten Mal. Mikas Ellenbogen sind etwas abgeschürft. "Am Anfang tut es meist weh, aber irgendwann lernt man die Techniken. Auch wie man fällt. Zum Beispiel, dass man sich auf Holzboden nach hinten rutschen lässt. Das tut nicht so sehr weh."

Training für das Selbstbewusstsein

Immer wieder hinfallen, aufstehen und es noch einmal versuchen: Das fördere Kinder und Jugendliche, helfe ihnen selbstbewusst zu werden, sagt Mikas Mutter Silke Möller. "Natürlich bin ich auch stolz", sagt sie und lacht. "Wenn er bei einem Contest fährt, dann finde ich das sehr mutig von ihm. Immerhin gucken ihn alle an." Mika sieht das etwas nüchterner. "Ich merke das gar nicht und mache einfach meine Sachen."

Ziel: Olympia 2020

Seine "Sachen" wird er in diesem Jahr noch öfter machen. Im April steht ein kleiner Spaß-Contest an und im Herbst skatet Mika bei der Deutschen Meisterschaft in Rust. Dafür hat er sich bereits qualifiziert. Sein großes Ziel ist allerdings, bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio anzutreten. Dann ist Skateboarding das erste Mal eine olympische Disziplin.

