Kult-Kneipe verabschiedet sich von krankem Baum

Es ist ein Tag, der für Wehmut sorgt: In der Osnabrücker Kult-Kneipe "Grüner Jäger" müssen sich die Gäste auf eine einschneidende Veränderung einstellen: Am Montag ist die etwa 100 Jahre alte Kastanie im Biergarten des ehemaligen Klostergebäudes gefällt worden. Vor allem für Stammgäste ist der "Grüne Jäger" ohne diesen markanten Baum kaum vorstellbar.

Baum ragte durch Biergarten-Dach

Sogar als der Biergarten vor mehr als 30 Jahren Wände und ein Dach bekam, wurde der Baum nicht angetastet. Die Baumaßnahmen integrierten die Kastanie, die seitdem durch ein Loch in der Decke bis weit über das Haus hinausragte. Kastanien, die im Herbst auf das Dach knallten oder bei offenem Dach sogar mal im Bierglas landeten, hatten bei den Osnabrückern Kultstatus und machten das besondere Flair der Kneipe aus.

Bakterien machen die Kastanie morsch

Die Entscheidung, den Baum zu fällen, fiel den Verantwortlichen nicht leicht, doch sie war unausweichlich, weil die Kastanie von Bakterien befallen war. "So ein kranker Baum ist sehr gefährlich, weil die morschen Äste oder Teile der Krone jederzeit herabstürzen könnten", sagte ein Sprecher der zuständigen Fachfirma gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Die Sicherheit der Gäste habe daher nicht mehr gewährleistet werden können. Aufgrund der außergewöhnlichen Lage konnte der Baum allerdings nicht in einem Stück gefällt werden. Stattdessen wurde er von einer Hebebühne aus Stück für Stück abgesägt. Ein Kran hob die Teile schließlich an einer Kette über das Haus.

Emotionaler Abschied für den Wirt

Für den Wirt Pascal Rupp, dessen Familie die Kneipe bereits seit den 1970er-Jahren betreibt, war das Ende der Kastanie sehr emotional. "Ich habe mir den Baum in den vergangenen Tagen noch ein paar Mal genauer angeschaut und sogar nochmal angefasst", sagte er. "Da wird einem schon etwas komisch, muss ich sagen." Auch einige Stammgäste kamen am Montag extra vorbei, um ein letztes Foto von der Kult-Kastanie zu machen.

Künstler soll hölzerne Erinnerung schaffen

Ganz verschwinden soll der Baum aus dem "Grünen Jäger" allerdings nicht. Ein Künstler wird sich auf Wunsch des Wirtes dem Holz widmen. Was genau daraus entstehen soll, ist noch unklar. Doch möglicherweise wird demnächst eine Skulptur oder zumindest eine Baumscheibe an die Kult-Kastanie im "Grünen Jäger" erinnern.

