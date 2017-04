Stand: 15.04.2017 14:55 Uhr

Kreiselegge und Güllefass in Miniaturformat

Früh übt sich. Das hat sich auch ein Junglandwirt im Emsland gesagt und für die Kinder auf seinem Lehrbetrieb in Rhede (Landkreis Emsland) landwirtschaftliche Geräte in Miniaturformat nachgebaut. Die Jungs sind begeistert: Mit ihren Tret-Treckern sind sie nun den ganzen Tag auf dem Hof unterwegs, bringen Gülle aus und lockern den Garten der Mutter auf.

Grubber, Kreiselegge und Güllefass

Der vierjährige Anton holt die speziellen Gerätschaften nach draußen. Er weiß ganz genau, was er da vor sich hat. Einen Grubber, eine Kreiselegge und ein Güllefass, erklärt er. Besonders das gelbe Güllefass hat es Anton angetan: An den Seiten sind - wie beim großen Original -Schleppschläuche befestigt. Christian Krull hat die kleinen Landmaschinen gebaut. Der 19-Jährige ist Auszubildender auf dem Rheder Hof. Allein an dem Güllefass habe er fünf Tage geschweißt, geschraubt und gehämmert. Aber die Arbeit habe sich gelohnt: "Das ist cool, wenn sie damit herumfahren. Das hat auch nicht jeder", sagt er. Sein Vater habe für ihn früher auch kleine Landmaschinen gebaut.

Die Minigeräte kommen nicht nur bei den Jungs gut an, auch Mutter Anke Hunfeld ist davon angetan: "Die Jungs waren wirklich begeistert, als sie die Gerätschaften gesehen haben." Es werde "hart" gearbeitet.

