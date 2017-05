Stand: 09.05.2017 12:15 Uhr

Im Emsland ist ein Känguru unterwegs

Im Emsland sind Kängurus in freier Wildbahn nie anzutreffen - umso mehr dürften die Passanten in Osterbrock über ihre Entdeckung gestaunt haben: Sie sichteten am Montagmorgen an der Klosterholter Straße ein Zwergkänguru. Die Polizei traf das Tier vor Ort tatsächlich an, konnte es jedoch nach eigenen Angaben nicht einfangen - es flüchtete. Die Beamten suchen nun nach dem Eigentümer des exotischen Tieres. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer (05931) 94 90 bei der Polizeidirektion in Meppen zu melden.

Schon 2015 hüpfte ein Känguru durchs Emsland Hallo Niedersachsen - 29.01.2015 19:30 Uhr Haselünne steht vor einem großen Rätsel: Vor einiger Zeit ist dort ein Känguru aufgetaucht. Woher kommt es? Tierparks und Zoos vermissen keine Kängurus. Eine Spurensuche.







Kängurus in Niedersachsen

Das frei springende Känguru aus Osterbrock ist nicht das erste Tier, das fernab seiner eigentlichen Heimat gesichtet wurde. Mehrfach schon haben entlaufene Kängurus in Niedersachsen für Aufsehen gesorgt. 2014 machte für zwei Wochen ein Wallaby-Känguru die Straßen von Mützingen im Kreis Lüchow-Dannenberg unsicher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.05.2017 | 13:30 Uhr