Homann: Weitere Proteste gegen Standort-Aus

In Dissen (Landkreis Osnabrück) haben Gewerkschaftsvertreter, Betriebsrat und Vertreter der Stadt sich auf die Planung weiterer Protestaktionen gegen die drohende Schließung von zwei Werken des Feinkostherstellers Homann geeinigt. Dies wurde am Sonntag bei einem gemeinsamen Gespräch nach einer Solidaritätskundgebung deutlich. Man habe die weitere Strategie mit Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) abgestimmt. Ein moderater Tarifabschluss für die 1.200 Homann-Beschäftigten werde nun noch einmal geprüft. Möglich wäre danach ein Arbeitskampf stehen, hieß es nach dem Gespräch.

Demo gegen Schließung von Homann-Standorten Hallo Niedersachsen - 30.04.2017 19:30 Uhr Der Feinkost-Hersteller Homann will seine Standorte Dissen und Bad Essen mit mehr als 1.000 Arbeitsplätze schließen. Dagegen demonstrierten rund 2.500 Menschen.







2.500 Menschen demonstrieren gegen Schließung

Am Sonntag hatten sich nach Angaben der Polizei rund 2.500 Teilnehmer versammelt, um gegen die geplante Schließung zu demonstrieren. Der Müller-Mutterkonzern hatte vor gut einer Woche angekündigt, zwei Werke in Dissen und Bad Essen mit ihren rund 1.200 Arbeitsplätzen schließen zu wollen. Insgesamt vier Homann-Standorte bundesweit sollen voraussichtlich im sächsischen Leppersdorf in einem neuen Werk gebündelt werden. Die vier Betriebe seien nicht rentabel, hieß es von Müller.

"Wir nehmen die Schließung der Standorte nicht hin"

"Der Funke Hoffnung glüht noch", so der Betriebsratsvorsitzende Andreas Straede. "Wir sind hochzufrieden", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Die Dissener hätten ein Signal gesetzt, dass sie sich nicht einfach mit der Ankündigung des Lebensmittelkonzerns Müller abfinden werden, die 1.200 Jobs zu streichen. Vor Ort waren auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sowie zahlreiche Landes- und Kommunalpolitiker aus der Region Osnabrück. "Wir nehmen die angekündigte Schließung der Standorte nicht hin", sagte Lies. Der Wirtschaftsminister äußerte außerdem die Sorge, dass die Arbeit in Sachsen künftig von Billiglohnkräften aus Osteuropa übernommen werden könnte. "Das, was wir hier erleben, hat nichts mehr mit sozialer Marktwirtschaft zu tun", sagte er. Nach den Kundgebungen gab es rund um das Dissener Homann-Werk eine Menschenkette. Initiator dieser Aktion war der Rat der Stadt.

Müllers Pläne sollen geprüft werden

Auch der Gesamtbetriebsrat des Feinkostherstellers Homann will verhindern, dass die zwei Werke im Landkreis Osnabrück geschlossen werden. Die Pläne des Mutterkonzerns Müller sollen jetzt auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft werden, vereinbarten die Arbeitnehmervertreter am Freitag. "Wir bezweifeln, dass die Zahlen des Müller-Konzerns glaubhaft sind", sagte Betriebsrat Andreas Straede.

Folgen von Standortschließung nicht diskutiert

Mit einem möglichen Aus und dem Verlust von mehr als 1.000 Arbeitsplätze im Landkreis Osnabrück haben sich die Arbeitnehmervertreter bewusst noch nicht beschäftigt - sie wollen um den Erhalt der Werke kämpfen. Interessenausgleich oder Sozialplan hätten deshalb in der Gesamtbetriebsratssitzung keine Rolle gespielt. Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies will sich in der zweiten Maiwoche mit den Müller-Verantwortlichen treffen. "Es gibt noch viele offene Fragen", sagte sein Sprecher Stefan Wittke. Einen Subventionswettlauf zwischen Sachsen und Niedersachsen werde es nicht geben, dafür gebe es rechtlich keine Möglichkeit.

