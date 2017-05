Stand: 09.05.2017 06:47 Uhr

Homann: Ministerpräsident trifft Konzernspitze

Vor zwei Wochen haben die rund 1.200 Mitarbeiter des Feinkostherstellers Homann erfahren, dass die Standorte in Dissen und Bad Essen (Landkreis Osnabrück) geschlossen werden sollen. Heute soll es in Hannover ein klärendes Gespräch mit den führenden Vertretern des Konzerns geben: Der Aufsichtsratsvorsitzende des Mutterkonzerns Müller, Heiner Kamps, trifft sich mit Ministerpräsident Stephan Weil und Wirtschaftminister Olaf Lies (beide SPD). Mit dabei werden auch Dissens Bürgermeister Hartmut Nümann sowie der Homann-Betriebsratsvorsitzende Andreas Straede sein.

Dissen enttäuscht über Homann-Weggang Hallo Niedersachsen - 08.05.2017 19:30 Uhr Der Feinkosthersteller Homann will seine Werke im Landkreis Osnabrück schließen. In Dissen verbindet man mit Homann seit über 140 Jahren einen sozialen Familienbetrieb.







"Niedersachsens Vorteile deutlich machen"

"Wir wollen noch einmal die Vorzüge des niedersächsischen Standorts deutlich machen", so Stefan Wittke, Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Auch die bisherige mangelnde Kommunikation soll bei dem Treffen angesprochen werden. Denn der Müller-Konzern habe seine Mitarbeiter in dem Glauben gelassen, dass die Werkserweiterung in Dissen kommen werde, so Wittke. Stattdessen soll der Standort nun aber nach Leppersdorf in Sachsen verlegt werden, weil dort die Löhne niedriger seien. Mit welchen Vorstellungen die Vertreter des Mutterkonzerns Müller zu dem Treffen kämen, wollte ein Sprecher nicht kommentieren.

