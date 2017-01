Stand: 19.01.2017 14:23 Uhr

Gutachter prüft eingestürztes Turnhallen-Dach

Auch wenn am Morgen das Dach einer Turnhalle in Lingen eingestürzt ist, schwingt Erleichterung mit. "Da die Halle rechtzeitig gesichert und gesperrt worden war, sind glücklicherweise keine Personen zu Schaden gekommen", sagte Lingens Erster Stadtrat Stefan Altmeppen. Das zur Johannesschule gehörende Gebäude sei bereits am Montag gesperrt worden, weil sich die Balken verformt hatten. Verletzt wurde deshalb niemand. Ein Sachverständiger solle den Schaden an der 18 mal 33 Meter großen Halle noch heute begutachten.

Dach einer Schulturnhalle in Lingen bricht ein 19.01.2017 13:45 Uhr Am Donnerstagmorgen ist in Lingen das Dach einer Turnhalle eingestürzt. Die Halle war bereits seit vergangenen Dienstag gesichert worden. Gutachter sollen nun die Ursache klären.







Von Kran gesicherter Teil hielt, andere Seite stürzte ein

"Wir waren gestern Abend sehr zuversichtlich, dass nichts passieren kann", sagte Stadtbaurat Lothar Schreinemacher. Umso erstaunter seien er und seine Kollegen jetzt. Seit Wochenbeginn seien die am stärksten verbogenen Dachbinder, also der tragende Teil des Dachstuhls, von außen durch einen Autokran gesichert gewesen, so der Stadtbaurat. Nachgegeben hätten die anderen, die nur wenig verformt gewesen seien. "Daraufhin mussten wir den eigentlich abgesicherten Bereich des Daches kontrolliert herunterkommen lassen." Erklären kann sich der Stadtbaurat den Einsturz nicht. Bei der jüngsten Baumaßnahme im Jahr 2010 seien die Dachbinder zwar nicht ausgetauscht, aber kontrolliert worden.

Baugleiche Hallen werden erneut überprüft

Seit Entdeckung der verbogenen Dachbalken lässt die Stadt alle vier baugleichen Turnhallen im Stadtgebiet prüfen, betonte Schreinemacher. Weil die Konstruktion in der Turnhalle der Bramscher Grundschule ebenfalls auffällig gewesen sei, sei das Gebäude seit Donnerstag geschlossen worden. Die Dachkonstruktion werde derzeit komplett abgestützt. An den Turnhallen in Baccum, Brögbern und an der Bäumerstraße habe man keine Verformungen entdeckt. Zur Sicherheit sollen die Dächer nun aber geöffnet und genauer untersucht werden, so der Stadtbaurat.

