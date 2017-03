Stand: 28.03.2017 17:07 Uhr

Dinklage darf Gold vom Friedhof verkaufen

Es kann losgehen in Dinklage: Die Stadt im Landkreis Vechta ist einem unerwarteten Batzen Geld für ihre Kasse einen Schritt näher gekommen. Der Besitzer von Dosen voller Geld und Gold, die vor knapp einem Jahr auf dem Friedhof gefunden wurden, hat sich bisher nicht gemeldet. Die gesetzlich hierfür vorgegebene Frist ist am Montag abgelaufen - jetzt darf die Stadt das Gold "verwerten", also in Geld umwandeln. Das muss dann noch drei Jahre aufbewahrt werden. Meldet sich auch bis dahin niemand, der den Besitz eindeutig nachweisen kann, kommt der Betrag dem Haushalt zugute.

Wert des Fundes bleibt noch geheim

Im Juni 2016 waren sieben Plastikbehälter mit Bargeld und Goldmünzen auf dem Friedhof gefunden worden. Gärtner hatten die erste Box entdeckt, als sie eine Hecke aus dem Boden rissen. Die Dose war im Wurzelwerk versteckt. Eine anschließende Suche förderte sechs weitere Dosen zutage. Von zusammengerollten Euroscheinen und Goldmünzen "unterschiedlicher Prägungen" ist die Rede - Einzelheiten sowie den Wert des Fundes will Dinklages Bürgermeister Frank Bittner (parteilos) aber nach wie vor nicht verraten. Das sei momentan noch keine Information für die Öffentlichkeit, sagte er NDR.de am Dienstag. Sollte doch noch jemand den Fund für sich reklamieren, würden Angaben, die nur dem Eigentümer bekannt sein können, natürlich bei der Identifikation helfen.

Nun wird der Goldkurs beobachtet

Wann das Gold verkauft wird, weiß Bittner noch nicht. "Wir haben keine Not und können uns Zeit lassen", so der Bürgermeister. Man werde den Goldkurs beobachten und "die örtlichen Banken zu Rate ziehen". Schließlich sei es möglich, dass das Geld in drei Jahren dem Steuerzahler zugutekommen werde - daher sei es seine Aufgabe, einen möglichst hohen Betrag zu erzielen.

Bürgermeister: Würde Geld mit Freude hergeben

Dass sich der Eigentümer tatsächlich noch meldet, glaubt Bittner eher nicht. Schließlich sei das seit dem Fund vor fast einem Jahr nicht passiert. Und was, wenn doch noch jemand den Besitz nachweist und Dinklage auf die Finanzspritze verzichten muss? Dann werde er dieser Person ihren Besitz mit Freude überreichen, versichert Bittner. Und zwar mit echter Freude und nicht mit einem gequälten Lächeln. Denn dann wisse er schließlich, dass das Geld da sei, wo es hingehöre.

Finder hätten gerne ein Stück vom Kuchen

Bei der Stadt Dinklage wird also weder abgewartet noch sich zu früh gefreut - was auch daran liegt, dass noch einiges dazwischenkommen kann. Die Kirchengemeinde als Friedhofseigentümer, der Baggerfahrer, der die Dosen entdeckt hat, sowie sein Arbeitgeber gehen leer aus. Sie sollen jedoch Ansprüche angemeldet haben. Diverse Klagen sind also nicht ausgeschlossen.

