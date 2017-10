Stand: 10.10.2017 14:00 Uhr

Decke soll Rätsel um Wesuwer Findelkind lösen

Wer hat am frühen Montag ein neugeborenes Mädchen in einem Pappkarton vor dem Pfarrheim Wesuwe (Landkreis Emsland) ausgesetzt? Das Kind war in eine Decke eingewickelt, als es von einer Reinigungskraft der St.-Clemens-Kirchengemeinde gefunden wurde. Die Polizei sucht nun mit Fotos der markanten Decke nach der Mutter des Säuglings und erhofft sich Hinweise. Das Mädchen war nach dem Auffinden sofort in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort hatten die Ärzte nach der Erstversorgung und einer umfangreichen Untersuchung festgestellt, dass es gesund ist und nicht unterkühlt war.

Polizei sucht Mutter von Wesuwer Findelkind







Videos 00:44 Neugeborenes vor Pfarrhaus abgelegt Niedersachsen 18.00 Uhr Vor dem Pfarrbüro in Wesuwe im Emsland ist am Montag ein Säugling abgelegt worden. Eine 73-Jährige entdeckte das Neugeborene. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Video (00:44 min)

Auf Nachfrage des NDR hat der Landkreis Emsland erklärt, dass das Kind in den nächsten Tagen noch im Krankenhaus bleibt. Prinzipiell sei das Jugendamt nun Vormund, die weitere Entwicklung müsse abgewartet werden. Sollte die Mutter sich melden oder ausfindig gemacht werden, ist es nicht gänzlich auszuschließen, dass das Kind bei ihr bleibt, so eine Sprecherin des Landkreises. Davor würde aber in jedem Fall die Lebenssituation des Säuglings bei der Mutter eingehend geprüft. Auch für den Fall, dass die Mutter nicht ausfindig gemacht werden kann oder das Kind nicht bei ihr bleiben kann, gibt es eine Regelung: Dann werde das Kind in den kommenden Tagen von einer Bereitschaftspflegefamilie aufgenommen.

Purer Zufall oder genau geplant?

Reinigungkraft Margret Specker hatte das Kind entdeckt - dabei hatte das kleine Mädchen entweder großes Glück oder die Mutter kannte genau die Abläufe in der Kirchengemeinde. Denn im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen sagte Specker, dass sie nur einmal pro Woche für eine Stunde ins Pfarrbüro kommt, um dort zu putzen. Montags sei das Büro in Wesuwe leer, dann arbeite dort niemand. Die 73-Jährige war nach eigenen Angaben "ziemlich geschockt", als sie das Kind entdeckte. Sie hatte zunächst nur ein Geräusch gehört und dann das kleine Mädchen unter einem Handtuch und in der Decke gefunden. Dann habe sie sofort die Polizei alarmiert und den Säugling im Karton ins warme Haus geholt.

Polizei sucht Zeugen

Das Kind war wahrscheinlich in der Nacht zu Montag zur Welt gekommen. Die Polizei in Meppen arbeitet mit mehreren Ermittlern an dem Fall und sucht nun Zeugen, die ein Auto oder Personen in der Nähe des Pfarrheims gesehen haben oder denen im Bekanntenkreis etwas aufgefallen ist. Auch die Mutter des Kindes könnte nach der Geburt ärztliche Hilfe benötigt haben. Das Kind ist laut Polizei eher hellhäutig und weist keine Verletzungen auf. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05931) 94 90 entgegen.

