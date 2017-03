Stand: 19.03.2017 10:21 Uhr

Blindgänger: Evakuierungsgebiet ist abgesperrt

In Osnabrück sind heute rund 8.000 Menschen von der Räumung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg betroffen. Bis 10 Uhr mussten sie ihre Häuser und Wohnungen in den Stadtteilen Schinkel, Schinkel-Ost und Fledder verlassen. Wie Stadtsprecher Jürgen Wiethäuper gegenüber NDR.de mitteilte, ist das Evakuierungsgebiet mittlerweile komplett abgeriegelt. Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk, der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei führen derzeit eine Nachkontrolle durch. Bis 12 Uhr klingeln sie an sämtlichen Türen, um sicherzustellen, dass sich keine Menschen mehr in dem betroffenen Gebiet aufhalten. Welche Straßenzüge im Einzelnen gesperrt sind, hat die Stadt auf ihrer Internetseite aufgelistet.

Bombenentschärfung: Vorbereitungen laufen an 18.03.2017 17:00 Uhr Autor/in: Janine Klemmt Am Sonntag müssen rund 8.000 Osnabrücker bis 10 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. Die Vorbereitungen für die Entschärfung des Blindgängers laufen bereits.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Evakuierungszentrum in Gesamtschule

Erleichtert wird die Evakuierung dadurch, dass keine Krankenhäuser oder Altenheime betroffen sind. "Wir haben lediglich 20 Anmeldungen für Transporte von Rollstuhlfahrern oder bettlägerigen Personen", so Wiethäuper. Als Sammelunterkunft dient die Gesamtschule Schinkel an der Windthorststraße 79-83, wo die Aula und die Gemeinschaftsräume für die ausquartierten Bürger zur Verfügung stehen. Die Stadt bietet hier in Zusammenarbeit mit mehreren Hilfsorganisationen zudem eine Essensausgabe an.

Bombe steckt vermutlich im Lehm

Die eigentliche Entschärfung der 1,70 Meter langen Bombe soll nach derzeitigem Stand am späten Nachmittag beginnen. Nach Angaben von Wiethäuper liegt der 500 Kilogramm schwere Blindgänger rund einen Meter unter der Erde und muss zunächst noch freigelegt werden. "Nach unseren Erkenntnissen dürfte sie im Lehm stecken, von daher erwartet den Kampfmittelräumdienst einige Arbeit", so der Stadtsprecher. Unklar sei zudem, in welchem Zustand sich die Bombe befindet und was für Zünder sie hat. Von daher seien genaue zeitliche Prognosen nicht möglich. Aller Voraussicht nach könnten die betroffenen Bürger aber spätestens am frühen Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bereits im November war in Schinkel eine Fliegerbombe entdeckt und entschärft worden.

Züge nach Hannover machen Zwangspause

Im Evakuierungsbereich liegt auch eine Bahnstrecke, der Verkehr Richtung Hannover wird ab 12.30 Uhr eingestellt. Reisende können sich über die Internetseite der Deutschen Bahn sowie das NDR Verkehrsstudio informieren. Die Bundesstraße 33 bleibt offen, es wird allerdings die Ausfahrt Lüstringen in Fahrtrichtung Bielefeld gesperrt.

Bürgertelefon und Telefon für Krankentransporte

Ein Bürgertelefon der Stadt ist heute seit 8 Uhr geschaltet. Die Nummer lautet (0541) 3 23 44 90. Für bettlägerige oder kranke Personen kann über die Regionalleitstelle Osnabrück unter der Nummer (0541) 3 23 44 55 ein Transport angefordert werden.

NDR Verkehrsstudio 00:58 min Fliegerbomben in Osnabrück entschärft In Osnabrück sind Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht worden. Rund 8.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. (27.11.2016) Video (00:58 min) Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise für die Straßen in ganz Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 19.03.2017 | 19:30 Uhr