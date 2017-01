Stand: 29.01.2017 13:45 Uhr

19-Jährige fährt in Fußgängergruppe

Schwerer Unfall auf der Gemeindestraße: Eine 19-Jährige ist am frühen Samstagabend mit einem Kleinwagen in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Zwei Frauen wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden - ebenso die 19-jährige Autofahrerin. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen waren die etwa zehn Fußgänger bei einem Ausflug zum sogenannten Kloatscheeten auf der unbeleuchteten Straßen unterwegs. Dabei handelt es sich um einen in der Grafschaft Bentheim und im Emsland verbreiteten Volkssport.

Mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe

"Nachdem die 19-Jährige die Personengruppe wahrgenommen hatte, lenkte sie ihr Fahrzeug nach links und zog sofort wieder nach rechts herüber. Hier kollidierte das Auto mit einer 42-jährigen Frau, die mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe prallte. Eine 52-Jährige wurde seitlich vom Auto erfasst", teilte die Polizei mit. Die 42-Jährige erlitt mehrere Rippenfrakturen, Prellungen und eine Schädelverletzung. Sie musste zunächst im Krankenhaus bleiben. Nach Angaben des behandelnden Arztes handelte es sich dabei aber nicht um lebensgefährliche Verletzungen.

Die Fahrerin erlitt einen Schock - sie durfte die Klinik ebenso wie die 52-jährige Verletzte am Sonntag wieder verlassen.

